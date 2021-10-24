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    Активісти проводять акцію під спортивним клубом нардепа Киви

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    Активісти не згодні із антиукраїнською риторикою опального нардепа - Активісти проводять акцію під спортивним клубом нардепа Киви
    Активісти не згодні із антиукраїнською риторикою опального нардепа
    фото: dtp.kiev.ua

    Активісти зібралися біля входу до клубу та використовують димові шашки

    У Києві біля спортивного клубу скандального нардепа Іллі Киви зібралися активісти, які використовують димові шашки. Про це повідомляє канал dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    «Страшні речі кояться зі спортивним клубом Киви», – йдеться у повідомленні.

    Активісти проводять акцію на бульварі Дружби біля клубу, у якому депутат тренується кожної неділі, через останні скандальні заяви Киви про його любов до Путіна та Росії.

    Нагадаємо, раніше опальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його «великим лідером дружнього до України народу». Відповідний ролик з’явився у Telegram депутата.

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    Теги: Київ депутат активісти Ілля Кива
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    Активісти проводять акцію під спортивним клубом нардепа Киви