Офіс президента найняв психотерапевта для українців. Стало відоме прізвище

«Саме Арестович лікує наше суспільство від традиційних медійних істерик»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю «Главкому» дав оцінку резонансним заявам свого колеги Олексія Арестовича. Коментуючи теми, на які у суспільстві роками було накладено табу, і даючи можливість українцям виговоритися, Арестович у такий спосіб виконує функції психолога, переконаний Подоляк.

«Саме Арестович публічно проговорює непрості теми, які суспільство воліє роками замовчувати. А будь-яке мовчання – це ж неправильно. Бо якщо ми не можемо говорити про те, що дійсно болить, то хвороби тільки прогресують. Так, Олексій часто йде на свідомі провокації, витягує на себе негатив, а потім спокійно, виважено, тонко працює з цим. Парадоксальну, напевно, річ скажу, але, вважаю, що саме Арестович лікує наше суспільство від традиційних медійних істерик, надаючи йому можливість проговорити непрості речі як в кабінеті психотерапевта», – сказав Подоляк.

Головний медійник Банкової категорично заперечив думку, що Арестович генерує тільки хайп та скандальні заяви.

«Абсолютно не згоден. Олексій, перш за все, вкрай ефективно відпрацьовує тяжкий хліб у Тристоронній контактній групі. До його приходу російські пропагандисти абсолютно домінували в цих тематиках. Олексію ж вдалося нав’язати свій порядок денний і змусити опонентів суттєво нервувати», – підкреслив Подоляк.

Арестовичу дуже непросто брати на себе багато публічного хайпу, особисто конфліктувати з великою машинкою тих же «порохоботів», вважає радник глави Офісу президента.

«Якщо справедливо оцінювати роботу Арестовича в середньостроковій перспективі – то це точно позитивний персонаж», – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, в інтерв’ю ЗМІ у 2017 році Олексій Арестович заявляв, що АТО – це великий курорт для хлопчиків і великий піонертабір. Уривок з цього інтерв'ю, яке оприлюднив екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, спровокував бурхливе обговоренняу суспільстві.

Нещодавно радник із інформ-питань у Тристоронній контактній групі у Мінську і радник глави Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.

Пізніше Арестович розкритикував українців, які виступили проти його ідеї про перейменування країни і зазначив, що втомився від людей, «чиї думки і дії продиктовані страхом або тупістю».

Нагадаємо, що раніше Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й». Пізніше він пояснив, чому матюкався у соцмережі.