РНБО затвердила глобальний План оборони України

Над документом працювали два роки

Рада національної безпеки й оборони України провела засідання 15 жовтня. За підсумками цього засідання секретар РНБО Олексій Данілов розповів журналістам про головні рішення Радбезу. Зокрема сьогодні вперше в історії було затверджено План оборони України.

За словами Данілова, над документом працювали два роки.

«Було затверджено вперше в історії план оборони України. Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною», – пояснив секретар РНБО.

Інших деталей щодо документу він не озвучив.

Напередодні сьогоднішнього засідання президент Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив йому заміну.

Раніше Данілов повідомляв, що на засіданні планують розглянути проблеми контрабанди і використання надр країни. Члени Ради нацбезпеки планують заслухати звіти компетентних органів «щодо кожної особи, на яку накладено санкції за контрабанду».

До слова, нардеп стверджує, що комітет Ради з нацбезпеки підробив текст закону про олігархів. «Якимось «дивним» чином у Комітеті виправили всі помилки, які допустили під час голосування».

Також нагадаємо, що Рада нацбезпеки запустила сайт з українськими санкційними списками.

2 жовтня у Трускавці президент Зеленський похвалив РНБО. Тим часом експерти вважають, що закон про олігархів неконституційний і перетворює РНБО на суд і слідство.

Крім того, соратниця Зеленського побачила, як Україна наближається до диктатури.



