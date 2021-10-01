Арестович пояснив, чим займатимуться кібервійська

Кібервійська будуть виявляти джерела, звідки йде дезінформація, та завдавати удари у відповідь

Спеціальні підрозділи, які протидіятимуть російській пропаганді та дезінформації, створюють при Міністерстві оборони

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чим в Україні займатимуться новостворені кібервійська. Про це він заявив в ефірі токшоу «Право на владу».

За словами Арестовича, кібервійська будуть виявляти джерела, звідки йде дезінформація, та завдавати удари у відповідь.

Радник Банкової пояснив, що спеціальні підрозділи, які протидіятимуть російській пропаганді та дезінформації, створюють при Міністерстві оборони.

Як відомо, 26 серпня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про заходи з кібероборони України, що передбачає створення кібервійськ.

Нагадаємо, у червні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що незабаром в Україні буде створено новий рід військ – кібервійська.

«Виклики та загрози у кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні є вкрай важливим», – сказав Данілов.

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні 14 травня ухвалила таємне рішення створити кібервійська.

14 травня на засіданні РНБО була затверджена стратегія кібербезпеки на найближчі п'ять років. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, таке рішення прийнято для того, щоб Україна стала передовою у світі країною з кіберзахисту.

Кіберцентр надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози як для державних організацій, так і для пересічних громадян. Це захист, який раніше був доступний лише державним структурам.