  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Арестович пояснив, чим займатимуться кібервійська

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кібервійська будуть виявляти джерела, звідки йде дезінформація, та завдавати удари у відповідь - Арестович пояснив, чим займатимуться кібервійська
    Кібервійська будуть виявляти джерела, звідки йде дезінформація, та завдавати удари у відповідь
    фото з відкритих джерел

    Спеціальні підрозділи, які протидіятимуть російській пропаганді та дезінформації, створюють при Міністерстві оборони

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чим в Україні займатимуться новостворені кібервійська. Про це він заявив в ефірі токшоу «Право на владу».

    За словами Арестовича, кібервійська будуть виявляти джерела, звідки йде дезінформація, та завдавати удари у відповідь.

    Радник Банкової пояснив, що спеціальні підрозділи, які протидіятимуть російській пропаганді та дезінформації, створюють при Міністерстві оборони.

    Як відомо, 26 серпня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про заходи з кібероборони України, що передбачає створення кібервійськ.

    Нагадаємо, у червні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що незабаром в Україні буде створено новий рід військ – кібервійська.

    «Виклики та загрози у кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні є вкрай важливим», – сказав Данілов.

    Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні 14 травня ухвалила таємне рішення створити кібервійська.

    14 травня на засіданні РНБО була затверджена стратегія кібербезпеки на найближчі п'ять років. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, таке рішення прийнято для того, щоб Україна стала передовою у світі країною з кіберзахисту.

    Кіберцентр надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози як для державних організацій, так і для пересічних громадян. Це захист, який раніше був доступний лише державним структурам.

    Теги: Міноборони Україна кібербезпека Офіс президента радник дезінформація Олексій Арестович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Арестович пояснив, чим займатимуться кібервійська