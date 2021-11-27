Разумков планує брати участь у наступних виборах президента

Дмитро Разумков планує взяти участь у наступних президентських і парламентських виборах

Позафракційний депутат, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков планує взяти участь у наступних президентських і парламентських виборах. Про це він заявив під час програми «Свобода слова із Савіком Шустером» на телеканалі «Україна».

Разумков сказав, що не буде пропускати наступні вибори і візьме в них участь.

«Я брав участь у всіх виборах. Я думаю, що в наступних виборах я теж братиму участь... І в президентських, і в парламентських», – заявив Разумков.

Нагадаємо, Дмитро Разумков вважає, що попри те, що президент України Володимир Зеленський влаштував пресмарафон та кілька годин поспіль спілкувався із журналістами, він не дав відповіді на чимало питань, котрі сьогодні турбують суспільство.

Раніше колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що його обурило у використанні Зеленським рятувальних вертольотів.

Як відомо, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.

Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.

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