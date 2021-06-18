«Видно, що вчора був футбол»: Разумков зіронізував над явкою депутатів (відео)

З самого ранку проходить Година запитань до уряду

У Верховній Раді розпочалося чергове пленарне засідання, на якому був зафіксований рекорд відвідуваності – зареєструвалися лише 132 народних депутати з більш ніж 400. Про це оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«По залу добре видно, що вчора був футбол, з чим усіх і вітаю. У залі зареєстровано 132 народних депутата. Пленарне засідання оголошую відкритим, але це рекорд. Трішки відкритим», – сказав Разумков із посмішкою.

Зазначимо, що з самого ранку проходить Година запитань до уряду – заслухали міністра енергетики. Судячи з усього, депутатам він виявився не особливо цікавим.

Нагадаємо, 17 червня під час сесії Верховної Ради біля трибуни сталася сутичка. Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин. Але згодом нардепи все ж раніше повернулися до роботи.

Сутичка сталася під час розгляду законопроекту про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.