Монобільшість у Раді тепер існує лише на папері

Разумков створив міжфракційне об'єднання та буде дивитися на реакцію

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Дмитрий Разумков показал список депутатов, которые вошли в его группу «Разумная политика».

Тут нужно уточнить, что это не такая группа, как «За будущее» или «Доверие», которые имеют права фракции. Это межфракционное объединение, которых можно плодить сколько угодно.

Важен состав:

21 депутат из «Слуги народа» (в том числе ублюдок Дмитрук),

2 депутата «Батькивщины» (которых, как я понял, привел к Тимошенко Тарута),

2 внефракционных (сам Разумков и недавно исключенная из СН Буймистер).

Чтобы стать полноценной группой, нужно собрать хотя бы 17 внефракционных. И вот тут проблема.

Из 21 «слуги», перебежавших к Разумкову, 13 списочников и 8 мажоритарщиков.

Напомню, что безболезненно выйти из фракции могут только мажоритарщики, остальным будет грозить лишение мандата.

То есть пока Разумков может аккумулировать 8+2=10 человек. Не хватает 7.

Месяц назад я писал в «Патреоне», что в группу Разумкова могут войти депутаты «Голоса», ориентированные на Киру Рудык и Ярослава Железняка. Их как раз 8. Так что все может сойтись.

Но не думаю, что все будет быстро. Несмотря на то, что оппозиционная часть «Голоса» не считает Железняка главой фракции, а новый спикер Стефанчук зачитал это на заседании парламента, на сайте Рады никаких изменений в руководстве фракции нет.

Кроме того, Разумкову из ОП грозят лишением мандата, если он будет «дергаться», создавая группу. Поэтому он дергается не торопясь. Сначала создать межфракционное объединение, посмотреть на реакцию, затем двигаться дальше.

Тем не менее. Сейчас во фракции «слуг» 241 депутат. Еще двое победили в октябре на довыборах, но не успели принести присягу.

243-21=222

Пусть эти расчеты виртуальные, но все же 222 меньше 226. Монобольшинство теперь существует только на бумаге.

Джерело: блог Романа Шрайка

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