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Реформа ДБР. Корецький повідомив, коли уряд планує подати до Ради законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Реформа ДБР. Корецький повідомив, коли уряд планує подати до Ради законопроєкт
Корецький зробив заяву про ДБР на полях Форуму з розширення ЄС у Брюсселі
фото: Сергій Корецький/Telegram

Реформа ДБР є частиною погодженого плану просування процесу вступу України до ЄС та прискорення ключових реформ

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд планує подати до Ради законопроєкт про реформу Державного бюро розслідувань до кінця 2026 року. Про це він зауважив на полях Форуму з розширення ЄС у Брюсселі, передає «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Плануємо до кінця року. Це є частиною бенчмарків, значить так ми і рухаємося», – сказав Сергій Корецький.

Реформа ДБР є частиною погодженого плану («Качки – Кос») просування процесу вступу України до ЄС та прискорення ключових реформ, затвердженого 11 грудня 2025 року за підсумками неформальної зустрічі міністрів у справах Європи, що відбулася у Львові. 

У плані йдеться про проведення незалежного комплексного аналізу інституційної структури ДБР, механізмів забезпечення доброчесності та функцій нагляду з метою оцінювання необхідності та доцільності подальших реформ відповідно до найкращих європейських практик, що приведе до розробки, ухвалення та впровадження закону, який врахує необхідні рекомендації.

Нагадаємо, у січні президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань.

До слова, у серпні 2025 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №13602 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Державного бюро розслідувань».

Теги: ДБР Сергій Корецький законопроєкт Верховна Рада

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