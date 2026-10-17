Атака на Україну, Трамп заблокував санкції проти РФ: головне за ніч 17 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 17 жовтня 2026 року

Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками, президент США Дональд Трамп заблокував санкції Грема проти покупців російської нафти за крок до їхнього набрання чинності.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 жовтня.

Атака на Україну

Запоріжжя

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки фото: Запорізька ОВА

Вночі 17 жовтня російські терористи атакували Запоріжжя. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

«Ворог вдарив по житловій забудові. Попередньо, є двоє поранених», – написав Семікін.

Кривий Ріг

Кривий Ріг знаходився під масованою атакою балістичних та крилатих ракет фото з відкритих джерел

Вночі 17 жовтня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичними та крилатими ракетами. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Місто знаходиться під комбінованим ударом балістичних та крилатих ракет», – написав Вілкул.

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що росіяни завдали ударів по промисловому підприємству в Кривому Розі.

Харків

Харків атаковано «Бандеролями» фото з відкритих джерел

У ніч на 17 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку на місто. Російські війська завдали серії ударів по Слобідському та Немишлянському районах, застосувавши, за попередніми даними, безпілотники типу «Бандероль».

Основний удар припав на Немишлянський район, де зафіксовано щонайменше п'ять окремих влучань. Унаслідок ворожих прильотів зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура: у житлових будинках вибито понад сотню вікон.

Тернопільщина

В області було оголошено дронову небезпеку фото з відкритих джерел

Російська окупаційна армія атакувала Тернопільщину. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

За інформацією Пастуха, ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури.

Трамп скасував санкції Грема

Трамп каже, що відмова від санкцій проти РФ відповідає національним інтересам США фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким зупинив запровадження масштабних обмежень проти Росії напередодні їхнього набрання чинності.

Ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом закон передбачав жорсткі економічні важелі – включаючи мита до 100% на товари п'яти найбільших покупців російських нафти й газу та 500% мита на російський імпорт енергоносіїв.

Інші важливі новини: