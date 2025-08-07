Нардепи ініціюють перезапуск ДБР

Ярослав Железняк: Модель ДБР зараз суперечить Конституції

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13602 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Державного бюро розслідувань». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

Один зі співавторів законопроєкту нардеп Ярослав Железняк заявив: «Модель ДБР зараз суперечить Конституції, так як голову призначає президент. Що чисто перевищення його повноважень. Думали навіть подати ще в Конституційний суд, але там вже є такий позив там. Тож в законі ми це приводимо відповідно до Конституції і підпорядковуємо уряду».

У законопроєкті йдеться про:

звільнення керівника ДБР;

обрання нового керівника на прозорому конкурсі з переважним правом міжнародних експертів (за аналогією з конкурсом на посаду директора БЕБ);

після обрання голови запуск двох комісії: переатестації та добору нових співробітників;

інші механізмів контролю: РГК, прозора дисциплінарна комісія.

Авторами законопроєкту стали 14 депутатів від «Голосу», «Слуги народу» та «ЄС». Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко нині є обвинувачений у так званій «вугільній справі», яку розслідувало ДБР.