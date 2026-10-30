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Вистачить не всім: Кабмін назвав кількість родин, які отримають житлові ваучери у 2027 році

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Вистачить не всім: Кабмін назвав кількість родин, які отримають житлові ваучери у 2027 році
Міністр повідомив, що на житлові ваучери претендують близько 36 тис. родин ветеранів і внутрішньо переміщених осіб
фото: кадр з відео

Уряд намагається залучити додаткове фінансування від міжнародних партнерів, однак покрити всі потреби наступного року не вдасться

У 2027 році коштів на житлові ваучери вистачить лише для частини родин, які потребують такої підтримки. Попри зусилля із залучення додаткового фінансування від міжнародних партнерів, наявного ресурсу не буде достатньо, щоб задовольнити всі потреби. Про це заявив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін під час години запитань до уряду, пише «Главком».

За його словами, уряд працює над залученням додаткових коштів від партнерів, однак навіть це не дає підстав очікувати, що у 2027 році вдасться суттєво збільшити фінансування програми.

Таким чином, частина родин, які потребують житлових ваучерів, не зможе отримати їх наступного року через обмеженість бюджету.

Він повідомив, що на житлові ваучери претендують близько 36 тис. родин ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. За попередніми оцінками, передбаченого фінансування має вистачити приблизно для 5 тис. родин. Проте уряд сподівається збільшити фінансування програми аби забезпечити потреби українських сімей.

Варто нагадати, що Кабінет Міністрів України схвалив рішення про спрямування майже 939 млн грн кредитних коштів від уряду Фінляндії на розвиток розподіленої газової генерації. Фінансування отримає компанія «Укрнафта», яка планує побудувати нові електростанції у двох західних областях.

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Теги: житло ВПО ветеран Кабмін Верховна Рада

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