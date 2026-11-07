За що відповідають рієлтори? Посередники на ринку нерухомості виступили проти реформи ринку, запропонованої депутатами

Представники Асоціації фахівців з нерухомості України вважають, що професійні організації мають конкурувати між собою, а нові вимоги можуть позначитися на гаманцях клієнтів

Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України виступила проти запропонованої народними депутатами реформи ринку нерухомості. Представники професійної спільноти побоюються, що нові правила можуть призвести до монополізації галузі та збільшення вартості рієлторських послуг. Про це повідомляє «Главком» у матеріалі «Депутати взялись наводити лад на ринку нерухомості, посередники проти».

Головне застереження Асоціації стосується можливого створення єдиного органу, який контролюватиме професійну діяльність рієлторів. Зокрема, йдеться про проведення іспитів, видачу посвідчень, збір внесків та розгляд скарг. В Асоціації вважають, що зосередження таких повноважень в одній структурі створює ризики монополізації та корупції, а також може обмежити права учасників ринку.

Президентка Асоціації Олена Гайдамаха наголосила, що рієлтори повинні мати можливість самостійно обирати професійне об'єднання. «У людини повинно бути право вибору. Професійні об'єднання мають конкурувати між собою, а фахівець – самостійно обирати, до якої організації вступати», – пояснила вона.

Ще одне застереження стосується можливого подорожчання послуг. На думку представників галузі, витрати на обов'язкове членство у професійній організації та виконання нових вимог рієлтори можуть включити у вартість своєї роботи. У такому разі додаткове фінансове навантаження ляже на клієнтів.

Окремо в Асоціації порушили питання відповідальності посередників під час укладання угод із нерухомістю. Там наголошують, що рієлтор не може замінити нотаріуса, юриста чи інженера, оскільки не має відповідних повноважень і доступу до всіх необхідних реєстрів.

За словами Гайдамахи, основне завдання рієлтора полягає в організації взаємодії між сторонами угоди, а не в проведенні повної юридичної чи технічної перевірки об'єкта. «Ми просто збираємо інформацію, передаємо сторонам і робимо так, щоб угода відбулася – домовляємося», – зазначила президентка Асоціації.

Нагадаємо, народна депутатка Олена Шуляк пояснила, чому парламентарі пропонують запровадити обов'язкове членство рієлторів у єдиній Українській спілці фахівців з нерухомості. За її словами, створення кількох професійних об'єднань може призвести до того, що вони конкуруватимуть не якістю послуг, а нижчими внесками, простішими іспитами та м'якшими покараннями за порушення.

Водночас Шуляк визнала ризики монополізації ринку та корупції. За її словами, законопроєкт передбачає запобіжники, зокрема обмеження річного членського внеску двома мінімальними зарплатами, відкритість засідань дисциплінарної комісії та можливість оскарження її рішень у суді.