Німеччина видала Україні підозрюваного у вбивстві військового

На початку 2026 року чоловіка затримали правоохоронці Німеччини

Прикордонника затримали на території ФРН на початку 2026 року після оголошення в міжнародний розшук

Німеччина екстрадувала в Україну прикордонника, якого підозрюють в умисному вбивстві військовослужбовця на Одещині під час спроби незаконного перетину кордону з Молдовою. Після повернення чоловіка передали працівникам Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву ДБР.

За даними слідства, подія сталася в липні 2024 року. Тоді четверо військовослужбовців самовільно залишили військову частину та намагалися незаконно потрапити до Молдови.

Під час переслідування чоловіків інспектор прикордонної служби двічі вистрілив в одного з них. Від отриманих поранень військовослужбовець загинув на місці.

У ДБР зазначають, що прикордонник спочатку стверджував, ніби загиблий напав на нього, а зброю він застосував для самозахисту. Однак, за інформацією слідства, проведені експертизи не підтвердили цю версію.

Після інциденту прикордонник, за даними ДБР, незаконно виїхав з України, скориставшись знанням місцевості поблизу державного кордону. Його оголосили в міжнародний розшук.

На початку 2026 року чоловіка затримали правоохоронці Німеччини. Після завершення процедури екстрадиції його повернули в Україну. Домогтися видачі вдалося завдяки спільній роботі ДБР та Офісу генерального прокурора.

Прикордоннику повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про ч. 1 ст. 115 та ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Варто нагадати, що у Німеччині затримали громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь російської розвідки. За версією слідства, чоловік збирав військові розвідувальні дані, зокрема інформацію про оборонне виробництво та об’єкти, пов’язані із забезпеченням безпеки східного флангу НАТО.