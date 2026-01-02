Зеленський анонсував оновлення ДБР

Володимир Зеленський: Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у серпні 2025 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №13602 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Державного бюро розслідувань».

У законопроєкті йшлося про: звільнення керівника ДБР; обрання нового керівника на прозорому конкурсі з переважним правом міжнародних експертів (за аналогією з конкурсом на посаду директора БЕБ); після обрання голови запуск двох комісії: переатестації та добору нових співробітників; інші механізмів контролю: РГК, прозора дисциплінарна комісія.