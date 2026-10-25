Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою

Андрій Білозір був одружений із народною депутаткою від групи «Довіра» Ларисою Білозір

Син народної артистки України Оксани Білозір та композитора Ігоря Білозіра Андрій розлучився з народною депутаткою Ларисою Білозір, яка входить до депутатської групи «Довіра». Подружжя перебувало у шлюбі 21 рік і виховує трьох дітей. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Бум розлучень у Раді. Багатодітний нардеп тікає від вагітної дружини, а «слуга народу» вимагає аліментів від Саакашвілі».

20 липня 2026 року київський суд розірвав шлюб Андрія та Лариси Білозірів. Ініціаторкою розлучення стала народна депутатка. У позовній заяві Лариса Білозір зазначила, що вже тривалий час не підтримує сімейних стосунків із чоловіком, не веде з ним спільного господарства та не має наміру відновлювати подружні відносини. Андрій Білозір не заперечував проти розірвання шлюбу, про що письмово повідомив суд.

«Під час розгляду справи судом з'ясовано, що сторони не ведуть спільне господарство, не підтримують шлюбно-сімейні стосунки та втратили один до одного почуття поваги і любові. З часу припинення шлюбних відносин та часу знаходження позову в суді, примирення між сторонами не відбулось. Кожна з сторін не вважає можливим збереження сім’ї», – йдеться у судовому рішенні.

Востаннє Лариса Білозір публічно привітала підписників із Днем сім'ї 15 травня 2024 року, опублікувавши у Facebook спільне фото з чоловіком і трьома дітьми. «Сім’я – це те місце, де нас завжди чекають і люблять, де розуміють і підтримують», – написала тоді депутатка. У 2025 та 2026 роках аналогічних сімейних світлин до цієї дати на її сторінці вже не було.

Журналісти «Главкома» звернулися по коментар до Андрія Білозіра. Однак він відмовився обговорювати розлучення, зазначивши, що «не бачить сенсу давати жодних коментарів».

У рішенні Печерського районного суду Києва зазначено, що подружжя уклало шлюб 24 червня 2005 року. У сім'ї народилося троє дітей – дві доньки та син. Суд дійшов висновку, що подальше спільне життя подружжя неможливе.

Лариса Білозір була обрана народною депутаткою у 2019 році як самовисуванка від округу №15 на Вінниччині. Нині вона входить до депутатської групи «Довіра» та очолює підкомітет із питань адміністративних послуг і процедур. Її колишній чоловік Андрій Білозір раніше був депутатом Київської міської ради від партії «УДАР», а у 2018 році обіймав посаду виконувача обов'язків генерального директора НАК «Украгролізинг».

Нагадаємо, раніше народна депутатка Юлія Яцик повідомила про розрив стосунків із військовим Олександром Ігнатьєвим, з яким планувала одружитися 10 жовтня. Пара перебувала у стосунках близько чотирьох років, однак незадовго до весілля депутатка оголосила про його скасування. Згодом Ігнатьєв заявив, що не бажає публічно обговорювати подробиці особистого життя з поваги до їхньої спільної історії.