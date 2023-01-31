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ЗСУ пояснили, чому призупинили контрнаступ на Лиманському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, чому призупинили контрнаступ на Лиманському напрямку
За словами Череватого, наступ військ залежить не лише від наявних ресурсів, але й від погодних умов
фото: Генштаб

Наші захисники на Лиманському напрямку продовжують знищувати логістику та склади ворога

Погода та ресурси поки не сприяють для наступу українських військових на Лиманському напрямку у Луганській області. Але захисники продовжують вести бої. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Ряд факторів впливає, по-перше, ми – не росіяни. Ми не кидаємо наші підрозділи, коли не маємо резервів, достатньої вогневої підтримки. Тому ми діємо так, як приписує адекватна сучасна військова наука. Коли у нас були ці можливості, ми просувалися – погодні умови, резерви», – пояснив він.

Череватий зазначив, що відсутність просування не означає, що бої припинилися. Наші захисники на Лиманському напрямку продовжують знищувати логістику та склади ворога.

«Бойові задачі бувають різні – це не завжди наступальні дії. Це виснаження противника, а є момент, коли ти можеш перейти до більш рішучих дій і прорвати оборону противника, як у Харківській області було», – додав речник.

За словами Череватого, наступ військ залежить не лише від наявних ресурсів, але й від погодних умов. Хоч речник не виключив, що для контрнаступу потрібно зібрати «потужний кулак», маючи на увазі військову допомогу партнерів.

Нагадаємо, за повідомленням голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російська влада поставила гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум вийти до 1 квітня до адміністративних кордонів області.

Теги: наука влада наступ полковник контрнаступ росіяни Луганщина

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