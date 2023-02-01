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Ексгенсек НАТО розповів, коли чекати нового наступу Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексгенсек НАТО розповів, коли чекати нового наступу Росії
Ексгенсек НАТО додав, що не можна дозволити Путіну виграти цю війну, інакше він не зупиниться
фото: Reuters

Расмуссен вважає, що «вікно можливостей» для російських військ в Україні закривається

Після потужної військової підтримки, яку пообіцяв Захід Україні під час минулого засідання «Рамштайну», ситуація для росіян на фронті погіршиться. Тому загарбники намагаються зараз збільшити тиск на фронті, поки ситуація ще не змінилася. Таку думку висловив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен на спільному засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ та підкомітету з безпеки й оборони, яке було присвячене розгляду Київського безпекового договору.

Він наголосив, що РФ може піти у новий наступ навесні 2023 року, і зазначив, що до неминучого наступу потрібно готуватися уже зараз.

Расмуссен зазначив, що Європа показала свою здатність постачати необхідну кількість озброєння і техніки для України. Проте розслаблятися не варто, адже ця війна ще далека від завершення.

Російський диктатор Володимир Путін намагався розділити і залякати Європу та Україну. Коли йому це не вдалося, він обрав тактику виснаження. Після минулого засідання «Рамштайну» РФ відповіла на прийняті на ньому рішення збільшенням атак на українські міста. «Тож замість готуватися до весняного наступу, ми мусимо діяти у відповідь на неминучий наступ уже зараз. Путін та його командири знають, що «вікно можливостей» на полі бою закривається, і чинитимуть максимальний тиск», – зазначає Расмуссен.

Він наголосив, що для швидшого завершення війни партнери повинні передати Україні потрібну кількість озброєння і техніки. Ексгенсек НАТО додав, що не можна дозволити Путіну виграти цю війну, інакше він не зупиниться.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не бачать жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, ж спостерігається підготовка Росії до нового наступу.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що Росія готується до наступу найближчі місяці. На це вказують західні, українські та російські джерела.

Теги: НАТО наступ диктатор озброєння Єнс Столтенберг Європа путін війна росія

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