Путін вигадав нове пріоритетне завдання «спецоперації»
Диктатор поставив завдання не допускати обстрілів прикордонних регіонів Росії
Російський диктатор Володимир Путін вигадав нове «пріоритетне завдання» війни Росії проти України – хоче уникнути обстрілів російської території. Про це передає ТАСС.
«Ліквідувати саму можливість обстрілу українцями прикордонних регіонів РФ – пріоритетне завдання», – сказав диктатор.
Крім того, Путін заговорив про необхідність «відремонтувати або відшкодувати збитки через обстріл з боку України будинків та майна у прикордонних регіонах РФ».
Зазначимо, що Росія регулярно звинувачує ЗСУ в обстрілах прикордонних районів. Україна ж ударів по російській території майже ніколи не підтверджує. Таке ж він раніше обіцяв жителям тимчасово окупованих регіонів України і за майже рік часу не виконав.
Раніше повідомлялося, що у Росії зростає ймовірність військового перевороту.
Нагадаємо, Зеленський одним словом охарактеризував Путіна та назвав умову переговорів із РФ.
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