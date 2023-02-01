Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Путін вигадав нове пріоритетне завдання «спецоперації»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін вигадав нове пріоритетне завдання «спецоперації»
фото з відкритих джерел

Диктатор поставив завдання не допускати обстрілів прикордонних регіонів Росії

Російський диктатор Володимир Путін вигадав нове «пріоритетне завдання» війни Росії проти України – хоче уникнути обстрілів російської території. Про це передає ТАСС.

«Ліквідувати саму можливість обстрілу українцями прикордонних регіонів РФ – пріоритетне завдання», – сказав диктатор.

Крім того, Путін заговорив про необхідність «відремонтувати або відшкодувати збитки через обстріл з боку України будинків та майна у прикордонних регіонах РФ».

Зазначимо, що Росія регулярно звинувачує ЗСУ в обстрілах прикордонних районів. Україна ж ударів по російській території майже ніколи не підтверджує. Таке ж він раніше обіцяв жителям тимчасово окупованих регіонів України і за майже рік часу не виконав.

Раніше повідомлялося, що у Росії зростає ймовірність військового перевороту.

Нагадаємо, Зеленський одним словом охарактеризував Путіна та назвав умову переговорів із РФ.

Читайте також:

Теги: путін війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минулоріч президент РФ не виголошував послання
Путін готує послання напередодні річниці війни
Вчора, 09:59
Галлямов явив, що вважає, що Путін може скасувати президентські вибори, заплановані на березень 2024 року
У Росії зростає ймовірність військового перевороту – колишній спічрайтер Путіна
Вчора, 09:26
Україна має подолати Путіна. НАТО звернулося до Південної Кореї із проханням
Україна має подолати Путіна. НАТО звернулося до Південної Кореї із проханням
30 сiчня, 07:05

Події в Україні

В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи
В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи
Путін вигадав нове пріоритетне завдання «спецоперації»
Путін вигадав нове пріоритетне завдання «спецоперації»
Яка ситуація у Вугледарі: інформація від місцевої влади
Яка ситуація у Вугледарі: інформація від місцевої влади
Ворог активно веде розвідку та готується до наступу – Генштаб
Ворог активно веде розвідку та готується до наступу – Генштаб
Лише початок. Глава ДБР анонсував «багато цікавих матеріалів» щодо топпосадовців
Лише початок. Глава ДБР анонсував «багато цікавих матеріалів» щодо топпосадовців
УПЦ МП є російською церквою. Оприлюднено офіційний висновок
УПЦ МП є російською церквою. Оприлюднено офіційний висновок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото)
33K
Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
17K
Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8350
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5929
Дуда дав пораду Зеленському, де краще підписати капітуляцію РФ

Новини

На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Сьогодні, 17:50
Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну
Сьогодні, 17:41
Біньямін Нетаньяху розповів, чи дасть Україні «Залізний купол»
Сьогодні, 16:22
В Естонії встановили статую Зеленського зроблену з піску (фото)
Сьогодні, 15:45
Британія страйкує: чого вимагають люди на вулицях Лондона (фото)
Сьогодні, 15:10
Санкції не завада: названо європейський банк, що заробив на росіянах €2 млрд
Сьогодні, 14:26

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту