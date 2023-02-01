Путін вигадав нове пріоритетне завдання «спецоперації»

Диктатор поставив завдання не допускати обстрілів прикордонних регіонів Росії

Російський диктатор Володимир Путін вигадав нове «пріоритетне завдання» війни Росії проти України – хоче уникнути обстрілів російської території. Про це передає ТАСС.

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«Ліквідувати саму можливість обстрілу українцями прикордонних регіонів РФ – пріоритетне завдання», – сказав диктатор.

Крім того, Путін заговорив про необхідність «відремонтувати або відшкодувати збитки через обстріл з боку України будинків та майна у прикордонних регіонах РФ».

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Зазначимо, що Росія регулярно звинувачує ЗСУ в обстрілах прикордонних районів. Україна ж ударів по російській території майже ніколи не підтверджує. Таке ж він раніше обіцяв жителям тимчасово окупованих регіонів України і за майже рік часу не виконав.

Раніше повідомлялося, що у Росії зростає ймовірність військового перевороту.

Нагадаємо, Зеленський одним словом охарактеризував Путіна та назвав умову переговорів із РФ.