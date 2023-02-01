Росія готується до максимальної ескалації. Данілов назвав терміни

Секретар РНБО попередив, що найважчі бої ще попереду

Російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. Про це сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

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За його словами, Україна готується до серйозної ескалації з боку Росії, яка може розпочатись у найближчі два-три тижні.

«Росія готується до максимальної ескалації, – сказав Данілов. – Вона збирає всі можливі сили, проводить навчання та тренування».

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Секретар РНБО попередив, що найважчі бої ще попереду, а наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні.

При цьому зараз українські військові мають значно більшу підтримку з боку західних партнерів, у тому числі Британії, ніж рік тому, додав він.

Раніше Данілов розповів про плани Кремля на річницю вторгнення.

Також секретар РНБО заявив, що немає ніяких застережень для ЗСУ щодо завдання ударів по РФ.