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Ворог веде розвідку та готується до наступу на окремих напрямках – Генштаб

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Ворог веде розвідку та готується до наступу на окремих напрямках – Генштаб
Противник продовжує спроби наступальних дій, але має на великі втрати
 фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 2 лютого

Триває 344-а доба повномасштабної війни Росії проти України. 

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів  в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 лютого.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних удари, чотири з яких прийшлося по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області. До того ж було завдано чотири 4 авіаційних  удари. Ворог здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Ситуація на оперативних напрямках

Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Загарбники обстріляли райони населених пунктів Клюси і Єліне Чернігівської області; Муравейня, Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине - Сумської та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Новоєгорівка, Невське і Діброва на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Сєверне, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка та Херсон, а також Дмитрівка на Миколаївщині.

Успіхи ЗСУ

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.

Примусова паспортизація на ТОТ

Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина російської федерації є неможливим. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 01 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти.

Противник без грошового забезпечення

У одному з підрозділів окупантів, що діє у Луганській області, станом на 9 січня 2023 року завершились тримісячні контракти. Через це, близько 300 військовослужбовців цього формування не отримують грошове забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитись з військової служби через оголошену мобілізацію.

Теги: Генштаб обстріл наступ втрати

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