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Резніков поговорив з Остіном напередодні чергового «Рамштайну»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков поговорив з Остіном напередодні чергового «Рамштайну»
Олексій Резніков та Ллойд Остін
фото з відкритих джерел

Сторони обговорили поточну ситуацію на передовій і потреби української армії

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Про це він написав у Twitter.

«Сьогодні я мав дуже продуктивну розмову з моїм американським колегою Ллойдом Остіном. Ми обмінялися думками напередодні чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», – написав Резніков.

Сторони обговорили поточну ситуацію на передовій і потреби української армії.

«Наші сили оборони досягають великих результатів на полі бою. За сприяння США та інших членів коаліції вони доведуть справу до кінця і продовжать розвиватися в одну з найсильніших армій світу. Йдемо вперед до нашої спільної перемоги!», – додав міністр.

Нагадаємо, 13-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі 15 червня.

Раніше повідомлялося, що під час чергової зустрічі голів міноборони країн-союзників України у форматі «Рамштайн» обговорюватимуться деталі «літакової коаліції».

Теги: Олексій Резніков Україна війна

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