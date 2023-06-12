«Рамштайн-13»: Резніков розповів про очікування України

На порядку денному чергового «Рамштайну» – «літакова коаліція»

Під час чергової зустрічі голів міноборони країн-союзників України у форматі «Рамштайн» обговорюватимуться деталі «літакової коаліції». Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі Military Media Centre.

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«В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі «літакової коаліції». Ми говоримо поки що про підготовку пілотів і наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції», – розповів міністр.

Резніков додав, що на зустрічі також обговорюватиметься все, що стосується ППО, снарядів, амуніції, артилерії. «Наші пріоритети не змінилися. Ця війна – це війна ресурсів», – зазначив він.

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Нагадаємо, 15 червня у Брюсселі відбудеться чергова зустріч голів міноборони країн-союзників України у форматі «Рамштайн», де вони обговорюватимуть надання військової допомоги нашій країні.

Повідомлялося, що на 13-му «Рамштайні» однією з основних тем стане питання створення коаліції бойових літаків «Небесний щит України».

Наразі до так званої «коаліції винищувачів» для України вже увійшли вісім країн, згодом їхня кількість може зрости.