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Український посол розповів, чим небезпечні для нас вибори в Ізраїлі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Український посол розповів, чим небезпечні для нас вибори в Ізраїлі
Україні слід очікувати на чіткі рішення в Ізраїлі тільки при наявності сталого уряду
фото з відкритих джерел

До влади можуть прийти політики, які мали хороші стосунки з Путіним 

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що кандидати на пост ізраїльського премʼєр-міністра, які є мають хороші стосунки з Путіним, мають великі шанси очолити уряд. Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо».

«Зараз в Ізраїлі пройдуть не треті вибори за рік, а четверті за 2,5 роки. Ізраїльтяни жартують, щоб вибори стали національним видом спорту для Ізраїлю. Ситуація в країні дуже складна та напружена з цього приводу. Україні ж слід очікувати на чіткі рішення в Ізраїлі тільки при наявності сталого уряду», – пояснив Корнійчук.

Посол зауважив, що понад 80% громадян Ізраїлю підтримують Україну у протистоянні з агресією Російської Федерацією.

«В Ізраїлі серед політиків безумовно є прихильники України. Проте є й такі, які не підтримують Україну. Є премʼєр-міністри Ізраїлю, які мали традиційно хороші стосунки з Володимиром Путіним. І, на жаль, в них є непогані шанси очолити в майбутньому уряд Ізраїлю, що створює для України велику проблему. Проте ми в посольстві намагаємось працювати з цього приводу. Ми вимагаємо від всіх політичних партій напередодні виборів сказати своє слово щодо підтримки України, чи проти. Це важливо робити для того, щоб виборці визначились у своєму вибору. Оскільки понад 80% ізраїльтян підтримують Україну», – додав він. 

Нагадаємо, Ізраїль передав Україні систему знищення дронів Smart Shooter. Ця система працює за принципом «Один постріл – один удар» та управляється штучним інтелектом. Фактично це «розумний приціл» для стрілецької зброї, який робить її ефективною проти тактичних повітряних цілей.

Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи інформацію про передачу Ізраїлем розвідданих щодо іранських дронів, які Росія використовує проти України, заявив, що наша країна на початку шляху співпраці з Ізраїлем.

Також президент Ізраїлю Іцхак Герцог представив американським чиновникам на зустрічі у Вашингтоні докази використання Росією іранських безпілотників на війні в Україні.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. 

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. 

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Теги: Ізраїль посол вибори

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