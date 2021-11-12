Рішення про позбавлення Разумкова мандата вже ухвалене, – депутат

Нардеп з «Батьківщини» Ніколаєнко, який увійшов до міжфракційного об’єднання Разумкова, вважає, що Банкова не залишить ексспікера у спокої

На Банковій бояться, що все більше депутатів захочуть приєднатися до нової політичної сили Дмитра Разумкова, тому Офіс президента уже ухвалив рішення про позбавлення ексспікера мандата. Про це в в інтерв’ю «Главкому» заявив народний депутат Андрій Ніколаєнко.

«Однозначно до «Розумної політики» люди продовжать приєднуватися. Думаю, саме цього боїться Офіс президента, тому там, наскільки мені відомо, вже ухвалили рішення про позбавлення Разумкова мандата. Хай у незаконний спосіб, але на Банковій планують це зробити, оскільки вважають, що так зупинять процес (розширення «Розумної політики», – «Главком»). На мою думку, це, по-перше, не зупинить процес. По-друге, ще побачимо, чи їм це вдасться», – зазначив Ніколаєнко.

Водночас парламентарій наголосив, що немає законних підстав позбавляти Разумкова мандата. «Як людина, яка, на відміну від людей з Офісу президента, читає закони, я знаю, що законних підстав забирати мандат у Разумкова немає. Вони це можуть зробити рішенням РНБО, без рішення РНБО, рішенням з’їзду трьох людей, які на момент створення партії «Слуга народу» і виборів були взагалі членами інших партій на відміну від Разумкова… Мають бути законні, судові підстави, хоча для них часто і закон, і суд не є авторитетами. Існує такий момент як сприйняття суспільства, є багато інструментів як парламентського, так і непарламентського впливу. Але я думаю, що найбільше здивують і неприємно вразять пана Зеленського рейтинги, які будуть у Дмитра Олександровича після чергової атаки на нього з боку Банкової. Тому хай роблять те, що вони запланували, а ми будемо робити те, що плануємо ми», – наголосив Ніколаєнко.

Народний депутат також припустив, що Разумков може створити нову політичну партію. «Я думаю, що якщо Дмитро Олександрович вирішить робити партію, він запропонує долучитися до неї тим, кого вважатиме за потрібне, і це не обов’язково лише члени «Розумної політики» чи взагалі нардепи. Про те, що у нього є амбіція створити партію, Дмитро Олександрович заявляв сам на одному з нещодавніх ефірів», – уточнив Ніколаєнко.

Нагадаємо, рішення про позбавлення ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандата можуть ухвалити на з’їзді партії «Слуга народу». Про це розповіла народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Раніше повідомлялося, що Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика». До нього увійдуть 25 депутатів, переважна більшість – з фракції «Слуги народу».

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

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