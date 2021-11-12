Комітет виборців: «Слуга народу» стає все більш залежною від союзників у Раді

Аналітики відзначають, що з алежність «Слуги народу» від «Довіри» і «За майбутнє» різко зросла

Із нещодавно прийнятих 137 законодавчих актів лише 20 з них депутати монобільшості самостійно забезпечили 226 голосами

З 1 вересня до 10 листопада у Верховній Раді спостерігалося збільшення залежності монобільшості від підтримки депутатських груп «Довіра» та «За майбутнє». Про це повідомляє «Комітет виборців України» (КВУ).

«Залежність «Слуги народу» від «Довіри» і «За майбутнє» різко зросла. Станом на сьогодні основним союзником «Слуги народу» в Раді є депутати групи «Довіра», однак і депутати групи «За майбутнє» також часто надають підтримку монобільшості», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за період із 1 вересня до 10 листопада Верховна Рада ухвалила 137 законодавчих актів. І лише за 20 з них депутати монобільшості самостійно забезпечили 226 голосів. У середньому за ці законодавчі акти голосували 217 депутатів «Слуги народу».

У КВУ зазначають, що головним союзником фракції «Слуга народу» щодо підтримки законопроєктів є депутатська група «Довіра» – у середньому «за» голосували 15 депутатів групи із 20.

«Це найвищий рівень підтримки рішень Ради, який демонструє група «Довіра» з моменту свого створення у грудні 2019 року», – додають в організації.

Своєю чергою депутати групи «За майбутнє» підтримують провладну фракцію дещо рідше – в середньому голосують «за» 48% депутатів, однак майже в усіх критичних для влади питаннях депутати групи голосують в унісон із монобільшістю.

«Зокрема, це проявилося під час голосування в другому читанні за так званий закон про олігархів (18 із 22 депутатів групи «за»), у голосуванні за кадрові питання (призначення міністра з питань окупованих територій – 14 «за», міністра економіки – 13 «за», міністра стратегічних галузей – 14 «за», міністра оборони – 16 «за»)», – додають у КВУ.

Натомість упродовж останніх місяців знизилася підтримка рішень Ради з боку всіх фракцій Верховної Ради. Як і раніше, найчастіше підтримують ухвалені рішення депутати «Голосу», однак їх підтримка ініціатив влади в останні місяці знизилася. Наразі «за» голосують в середньому 51% депутатів фракції (рік тому цей показник становив 65%). Також, як правило, голосують «за» 44% депутатів «Європейської Солідарності» (рік тому 62%).

Депутати ВО «Батьківщина», попри те, що час від часу підтримують резонансні ініціативи влади (до прикладу, щодо відставки Разумкова), в середньому не демонструють високих показників голосувань (як правило, «за» голосують 38% депутатів фракції). Як і раніше, майже не голосують «за» депутати «Опозиційної платформи – За життя» – їх рівень підтримки рішень Ради складає 12%.