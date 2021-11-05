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    Разумков створює в Раді нове об'єднання: хто туди може увійти

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    Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює міжфракційне об&rsquo;єднання &laquo;Розумна політика&raquo; - Разумков створює в Раді нове об'єднання: хто туди може увійти
    Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює міжфракційне об’єднання «Розумна політика»
    фото: glavcom.ua

    За даними ЗМІ, в об’єднання увійдуть приблизно 25 народних депутатів

    Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика». Про це пише УП з посиланням на джерела.

    За даними ЗМІ, в об’єднання увійдуть приблизно 25 народних депутатів з числа «Слуги народу», «Батьківщини» та позафракційних.

    Серед них зокрема, «слуги народу» Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, колишня «слуга» Людмила Буймістер та нардеп від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.

    Прессекретарка Разумкова Ольга Туній у коментарі виданню підтвердила, що ексспікер створює міжфракційне об’єднання.

    «Так, це правда. Нарешті в Раді з’явиться «Розумна політика». Наскільки мені відомо, документи скоріше за все вже направлено на ім‘я Руслана Стефанчука», – заявила Туній.

    Раніше соратник Разумкова анонсував «Главкому» створення нового політпроєкту.

    До слова, Разумков побачив «новий тренд» у діяльності керівництва «Слуги народу».

    Також Разумков прокоментував свої президентські амбіції.

    Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

    Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

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    Теги: Батьківщина Верховна Рада партії політика партія Слуга народу Дмитро Разумков Василь Мокан Людмила Буймістер
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    Разумков створює в Раді нове об'єднання: хто туди може увійти