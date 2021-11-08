Разумков розповів, як викликав істерику в «слуг народу» (відео)

Разумков вважає погрози монобільшості про позбавлення мандатів депутатів через його підтримку не обґрунтованими

На думку ексспікера, його міжфракційне об’єднання надалі зростатиме

На думку колишнього очільника парламенту Дмитра Разумкова, провладна більшість у Верховній Раді дуже емоційно реагує на створення ним міжфракційного об’єднання «Розумна політика». Про це колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков завив в ефірі програми «Чергові по країні» на телеканалі «Україна24».

«Міжфракційних об’єднань дійсно є багато. Але саме це викликало таку бурхливу реакцію. І в лоні «монобільшості», і в Офісі президента», – вважає політик.

Колишній спікер зазначив, що 25 людей (саме така кількість народних депутатів на сьогодні увійшла о міжфракційного об’єднання), – це не остаточна цифра. На думку політика, у подальшому кількість народних депутатів в об’єднанні зростатиме. Саме це викликає істеричну реакцію в Офісі президента та фракції.

«У «Слузі народу» достатня кількість людей, яким не соромно носити звання народного депутата. Краще, звичайно, в «Розумній політиці». Дійсно, вони пройшли випробування... Не секрет, що їх обзвонюють і намагаються переконати вийти із міжфракційного об’єднання. Жодного разу такого в стінах Верховної Ради не було», – сказав політик.

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Коментуючи «погрози» представників монобільшості щодо того, що депутатів, які увійдуть до нового міжфракційного об’єднання, позбавлятимуть депутатських мандатів, Дмитро Разумков заявив, що це «не підхід».

Перераховуючи чесноти колег, що увійшли о складу об’єднання, політик зазначив, що це ті люди «яких не змогли зламати ні Офіс президента, ні фракція».

«І саме ці люди підтримали мене, за що я їм дуже вдячний, під час голосування за мою відставку», – підкреслив колишній голова Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика». До нього увійдуть 25 депутатів, переважна більшість – з фракції «Слуги народу».

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