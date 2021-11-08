Лише одне слово. Разумков дав пораду Зеленському

Політик додав, що боротиметься за свій депутатський мандат

У фіналі свого інтерв’ю під час програми «Чергові по країні» на каналі «Україна-24» ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав пораду чинному президенту України.

«Думайте», – сказав Разумков, звертаючись до Зеленського. Слід зазначити, що саме це слово Зеленський адресував своєму політичному опоненту Петру Порошенку напередодні дебатів на стадіоні «Олімпійський» перед другим туром президентських виборів у 2019 році.

Тоді, запрошуючи Порошенка на політичні дебати, Зеленський завершив своє звернення так: «Даю вам 24 години. Думай-те».

Окрім того, відповідаючи на питання ведучих щодо можливого позбавлення його депутатського мандату «Слугами народу», Дмитро Разумков нагадав, що не фракція давала йому цей мандат. Політик нагадав, що саме він на позачергових парламентських виборах очолював список «Слуги народу».

«І якщо вони будуть це забирати, то це будуть робити саме ті, хто на наступних виборах буде визначатися, треба Разумкову бути в стінах Верховної Ради, або не треба. Тому що, судді хто? Ті, кого не було під час першої (президентської – «Главком»), а іноді, ті навіть, кого не було під час другої компанії?», – обурився політик.

Разумков додав, що якщо «Слуги народу» все ж так вирішать позбавити його депутатського мандату, це відбуватиметься у позазаконний спосіб, однак, це не зупинятиме «колег».

«Тим не менш, я за маднат боротися буду. Тому, що я не хочу жити в державі, в якій панує несправедливісь, неповага до закону і відсутність верховенства права», – підсумував політичний діяч.

Раніше Разумков розповів, які закони підтримає його нове міжфракційне об'єднання.

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