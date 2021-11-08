Разумков назвав прізвища депутатів, які увійдуть до нового об'єднання (документ)

За даними ЗМІ, в об’єднання увійдуть приблизно 25 народних депутатів

Звернення про створення міжфракційного об'єднання «Розумна політика» вже на розгляді керівництва парламенту

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, аби уникнути маніпуляції довкола нової політсили, яку він створює, зробив заяву. Політик назвав імена депутатів, які увійшли до нового об'єднання «Розумна політика».

«Протягом останніх трьох днів у засобах масової інформації з’явилося багато конспірології щодо створення в Парламенті міжфракційного депутатського об'єднання «Розумна політика».

Будь-яка політика має бути відкритою та чесною та базуватися саме на цих принципах. Тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об’єднання. Звернення про створення міжфракційного об'єднання «Розумна політика» вже знаходиться на розгляді керівництва парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення», – написав Разумков на сторінці у Facebook.

Як стало відомо минулого тижня, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика».

За даними ЗМІ, в об’єднання увійдуть приблизно 25 народних депутатів з числа «Слуги народу», «Батьківщини» та позафракційних.

Серед них зокрема, «слуги народу» Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, колишня «слуга» Людмила Буймістер та нардеп від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.

Раніше соратник Разумкова анонсував «Главкому» створення нового політпроєкту.

До слова, Разумков побачив «новий тренд» у діяльності керівництва «Слуги народу».

Також Разумков прокоментував свої президентські амбіції.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.