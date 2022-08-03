РНБО пояснила, що не так із заявами про готовність Росії до переговорів

Росія активно використовує іноземних політиків задля створення іміджу миролюбної країни

Останнім часом російська пропаганда схиляє Україну до перемовин, стверджуючи, що Кремль готовий прийти до консенсусу дипломатичним шляхом. Але це лише маніпуляція. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони (РНБО).

«Останнім часом Росія активно використовує іноземних політиків та намагається нав’язати світові думку, що вона згодна на мирні перемовини з Україною», – зазначається у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації нагадали, що кремлівські медіа, посилаючись на заяву дружини президента Ірландії, пишуть, що «конфлікт в Україні триватиме, доки Москва та Київ не домовляться про припинення вогню». Також через ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера Кремль намагається сповістити західне суспільство, що Росія готова сісти за стіл перемовин.

В РНБО наголошують, що такі маніпуляції із заявами окремих спікерів – елемент інформаційно-психологічної операції Росії, мета якої – створити навколо РФ імідж миролюбної країни.

«Агресор продовжує дезінформувати про схильність до миру, наголошуючи на підписанні мирної угоди про вивіз заблокованого українського зерна. Водночас Росія не припиняє обстрілювати населені пункти України та вбивати мирне населення», – додають у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента заявили, що переговори між Україною та Росією поставлені на паузу через звірства рашистів поблизу Києва та в інших областях нашої держави.

Раніше колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів та дипломатичного вирішення війни в Україні. Як відомо, німецький політик перебуває у дружніх відносинах із главою Кремля і нещодавно їздив до Москви «у відпустку».

До того колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відмовився розірвати канали зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним.