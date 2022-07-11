Ексканцлер Німеччини Шредер відмовився розривати контакти з Путіним

Шредер вважає, що переговори поки що не мають успіху через позицію України

Колишній очільник німецького уряду вважає, що війну на території України можна закінчити тільки шляхом переговорів

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відмовився розірвати канали зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він сказав у коментарі газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише Spiegel.

«Я не стану відмовлятися від можливостей, які маю, щоб говорити із президентом Путіним», – сказав він.

Також експосадовець заявив, що не вірить, що війну можна закінчити військовим шляхом. Він переконаний, що зупинити війну можна тільки через переговори.

«Єдиний спосіб покласти край війні – це дипломатичні переговори. Долю солдатів і мирного населення України можна полегшити, тільки якщо обрати дипломатичний шлях», – сказав Шредер.

Шредер також дав зрозуміти, що, як він вважає, переговори поки що не мають успіху нібито через Україну. На думку Шредера, Путін нібито зацікавлений у рішенні, яке потрібно ухвалити шляхом переговорів.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер йде з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснафта». Таке рішення було прийнято на тлі критики, яка посипалася на ексканцлера з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента РФ Володимира Путіна.

Додамо, що у березні газета Politico з посиланням на власні джерела повідомила, що Шредер приїхав у Москву, щоб зустрітися з Путіним «у рамках посередницьких зусиль» ексканцлера, які спрямовані на вирішення ситуації в Україні. Газета Bild тоді ж писала, що Шредер також зустрівся в Москві з бізнесменом Романом Абрамовичем і помічником президента Володимиром Мединським.