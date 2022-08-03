Ексканцлер Німеччини каже, що Кремль хоче перемовин 

Після зустрічі з Путіним Шредер розповів про бажання диктатора

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів та дипломатичного вирішення війни в Україні. Як відомо, німецький політик перебуває у дружніх відносинах із главою Кремля і нещодавно їздив до нього з візитом. Деталі Шредер розкрив в інтерв'ю тижневику Stern, мовної компанії RTL та телеканалу n-tv.

Він розповів деталі поїздки до Москви і зустрічі із лідером РФ.

«Хороша новина у тому, що Кремль хоче вирішення шляхом переговорів», – видав Шредер.

«Перший успіх – це угода щодо зерна, можливо, її можна поступово розширити до припинення вогню», – додав він.

Крім того, Шредер озвучив низку неоднозначних заяв.

Він назвав війну «помилкою російського уряду», проте додав: «Якщо дивитися на проблеми, які справді актуальні, то їх можна вирішити. Наприклад, «абсурдно», що Україна має відвоювати Крим військовим шляхом. Щодо членства в НАТО, навіть президент України Володимир Зеленський сказав, що «є альтернатива, така як збройний нейтралітет України, без членства в НАТО, як у Австрії».

Шредер також запропонував зробити вкрадений Росією Донбас, де війська РФ убили тисячі людей, чимось схожим на швейцарський кантон.

«У Росії існують реальні побоювання оточення, які підживлюються історією. І, на жаль, вони виправдані», – резюмував він у дусі пропаганди.

Як повідомили нещодавно в Офісі президента, переговори між Україною та Росією поставлені на паузу через звірства рашистів поблизу Києва та в інших областях нашої держави.

Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відмовився розірвати канали зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним.

Кілька днів тому Шредер здійснив візит до Москви.

Раніше Шредер дав антиукраїнське інтерв'ю.