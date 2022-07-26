Ексканцлер Шредер, який підтримує Путіна, приїхав до Москви

Герхард Шредер заявив, що Москва – чудове місто

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер побував у кількаденній «відпустці» у Москві. Про це повідомляє портал ntv.

«Я тут у відпустці на кілька днів. Москва – чудове місто», – сказав він кореспонденту ntv Дірку Еммеріху.

Журналіст сказав Шредеру, що до штаб-квартири російської нафтової компанії «Роснафта», де той донедавна обіймав посаду, зовсім недалеко, на що Шредер відповів: «Це справді так? О так, це правильно, ви маєте рацію».

Соціал-демократ і міністр праці в чинному уряді Губертус Гайль в інтерв'ю RTL і ntv знову відмежувався від колишнього голови СДПН Шредера.

«Я давно не розумів такої поведінки, особливо в ці часи», – сказав Гайль.

Політик наголосив, що позиція Шредера сьогодні не має відношення до політики федерального уряду та партії.

Речник німецького уряду, коментуючи інформацію про поїздку Шредера до Москви, заявив, що відомство федерального канцлера не причетне до цієї поїздки ексканцлера Німеччини.

Як відомо, у травні стало відомо, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер йде з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснафта». Таке рішення було прийнято на тлі критики, яка посипалася на ексканцлера з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента РФ Володимира Путіна.

Додамо, що у березні газета Politico з посиланням на власні джерела повідомила, що Шредер приїхав у Москву, щоб зустрітися з Путіним «у рамках посередницьких зусиль» ексканцлера, які спрямовані на вирішення ситуації в Україні. Газета Bild тоді ж писала, що Шредер також зустрівся в Москві з бізнесменом Романом Абрамовичем і помічником президента Володимиром Мединським.

Нагадаємо, раніше колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відмовився розривати канали зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним. Також експосадовець заявив, що не вірить, що війну можна закінчити військовим шляхом. Він переконаний, що зупинити війну можна тільки через переговори.