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    Засідання РНБО перенесено. Які питання розглядатимуться

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    Нарада РНБО збирається раз на тиждень або раз на місяць - Засідання РНБО перенесено. Які питання розглядатимуться
    Нарада РНБО збирається раз на тиждень або раз на місяць
    Фото: пресслужба президента України

    Засідання РНБО перенесли з п'ятниці на 11 березня

    Рада національної безпеки і оборони перенесла анонсоване на 12 березня засідання на четвер, 11 березня.

    Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі президента.

    «Засідання РНБО перенесли з п'ятниці на завтра», – сказав співрозмовник видання.

    Раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував чергове засідання відомства на 12 березня.

    «П’ятниця – це день Ради національної безпеки і оборони. Тому раз на тиждень або раз місяць за необхідності ми збираємо нараду РНБО, і там ми розглядаємо ті питання, які, як вважаємо, є вкрай необхідними для країни», – пояснив секретар РНБО.

    Данілов повідомляв, що Рада національної безпеки і оборони має намір затвердити і презентувати стратегію деокупацію і реінтеграції Криму на наступному засіданні.

    Також на наступному засіданні Ради нацбезпеки і оборони планується заслухати звіти Генпрокуратури, СБУ, МВС щодо справ, що стосуються дезертирства і держзради.

    Нагадаємо, рішенням РНБО заблоковано роботу трьох телеканалів Віктора Медведчука – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

    19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

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    Теги: РНБО санкції Олексій Данілов
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