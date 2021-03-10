Засідання РНБО перенесено. Які питання розглядатимуться

Нарада РНБО збирається раз на тиждень або раз на місяць

Засідання РНБО перенесли з п'ятниці на 11 березня

Рада національної безпеки і оборони перенесла анонсоване на 12 березня засідання на четвер, 11 березня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі президента.

«Засідання РНБО перенесли з п'ятниці на завтра», – сказав співрозмовник видання.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував чергове засідання відомства на 12 березня.

«П’ятниця – це день Ради національної безпеки і оборони. Тому раз на тиждень або раз місяць за необхідності ми збираємо нараду РНБО, і там ми розглядаємо ті питання, які, як вважаємо, є вкрай необхідними для країни», – пояснив секретар РНБО.

Данілов повідомляв, що Рада національної безпеки і оборони має намір затвердити і презентувати стратегію деокупацію і реінтеграції Криму на наступному засіданні.

Також на наступному засіданні Ради нацбезпеки і оборони планується заслухати звіти Генпрокуратури, СБУ, МВС щодо справ, що стосуються дезертирства і держзради.

Нагадаємо, рішенням РНБО заблоковано роботу трьох телеканалів Віктора Медведчука – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

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