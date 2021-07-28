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    РНБО проведе виїзне засідання на Донеччині – ЗМІ

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    РНБО розгляне ситуацію на лінії зіткнення та комплекс питань, пов'язаних із охороною державного кордону - РНБО проведе виїзне засідання на Донеччині – ЗМІ
    РНБО розгляне ситуацію на лінії зіткнення та комплекс питань, пов'язаних із охороною державного кордону
    Фото: rnbo.gov.ua

    Виїзне засідання відбудеться 30 липня

    Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) проведе у п'ятницю, 30 липня, виїзне засідання в Донецькій області. Про це «Інтерфакс-Україна» повідомило джерело, близьке до відомства.

    «Виїзне засідання відбудеться 30 липня в Донецькій області. РНБО розгляне ситуацію на лінії зіткнення та комплекс питань, пов'язаних із охороною державного кордону», – повідомив співрозмовник агентства.

    Як повідомлялося, 16 липня за підсумками чергового засідання РНБО її секретар Олексій Данілов повідомив, що через два тижні за пропозицією президента України Володимира Зеленського Рада знову обговорить питання східного кордону України.

    Сьогодні президент Володимир Зеленський заяви, що РНБО розгляне тарифи на електроенергію.

    Також президент увів Литвиненка до складу РНБО.

    Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

    Напередодні Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

    Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.

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    Теги: РНБО Донеччина політика
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    РНБО проведе виїзне засідання на Донеччині – ЗМІ