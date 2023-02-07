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Катування населення Балаклії: журналісти встановили імена військових РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Катування населення Балаклії: журналісти встановили імена військових РФ
фото: radiosvoboda.org

Журналісти дослідили склад неформального угруповання військ «Балаклія», яке діяло під час окупації частини Харківщини

Журналісти встановили військовослужбовців армії РФ, які намагалися завербувати місцеве населення і вишукували жертв для катівень під час окупації Балаклії Харківської області. Також ідентифіковано декількох співробітників ФСБ, які їх курували, повідомляють «Схеми».

У розпорядженні редакції опинилася флешка, яка належала, ймовірно, одному з заступників командира з політичної роботи угруповання військ «Балаклія». Забутий носій містить сотні різноманітних документів, які допомогли журналістам ідентифікувати військовослужбовців та їхні методи поводження з місцевими мешканцями. Зокрема, списки на представлення військових РФ до нагород.

Завдяки знайденим документам, журналісти ідентифікували:

  • 46-річного полковника з Воронежа Миколу Кліманова;
  • 45-річного Володимира Чєрнєва, командира стрілецької роти в луганському 202-му стрілецькому полку, що належить до Південного військового округу РФ;
  • 36-річного майора Дмитра Мєлєшенко;
  • Павла Каширського – співробітник ФСБ з Балаклії;
  • Сергія Пашкєєва з міста Сочі. Згідно з документами на флешці російських військових, він – начальник секретної частини 9 мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії 11-го Армійського корпусу РФ;
  • Андрія Рузинського – командувача 11-го корпусу Балтійського флоту.
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Нагадаємо, мешканець Балаклії розповів про російський полон і як його попитували. 

До відома, ДБР ідентифікувало пів сотні російських артилеристів, які обстрілювали Харків. Також журналісти ідентифікували командира «Вагнера» у Соледарі.

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Теги: Харків путін полон населення Балаклія окупанти

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