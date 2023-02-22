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У кількох містах РФ по радіо пролунав сигнал про загрозу ракетного удару (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У кількох містах РФ по радіо пролунав сигнал про загрозу ракетного удару (відео)
фото ілюстративне

У МНС заявили, що оголошення про повітряну тривогу в кількох російських містах були результатом атаки хакерів

У Білгороді, Казані та кількох інших російських містах по радіо оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Відповідні відео з’явилися в соцмережах.

Згодом повідомили, що це був технічних збій.

У МНС РФ заявили, що оголошення про повітряну тривогу в кількох російських містах були результатом атаки хакерів.

До слова, США «дали добро» на удари українців по російських об'єктах у Криму.

Сполучені Штати Америки вже сьогодні опікуються не лише зброєю, яку вони нададуть Україні на полі бою прямо зараз, але й на ту, яка нашій країні знадобиться для подальшого стримування ворога, коли війна закінчиться. 

Нагадаємо, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 лютого.

Теги: ракета війна росія окупанти

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