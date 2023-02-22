Окупанти готують провокації на Запоріжжі

Росіяни закликають жителів Запоріжжя готувати бомбосховища

Міський голова Мелітополя Іван Федоров попередив про можливі провокації на Запоріжжі. Про це він написав у Telegram.

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«За інформацією місцевих жителів від учора рашисти їздять по селах Мелітопольщини в районі Молочного лиману і залякують людей. Закликають евакуюватись або готувати бомбосховища», – йдеться в повідомленні.

Федоров нагадує, що загарбники звикли діяти за «донецьким сценарієм»:

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або лякати жителів «злими Збройними силами України», щоб люди не чекали на повернення України;

або гірше – влаштовують провокації, щоб потім звинуватити ЗСУ.

«Вкотре звертаюсь до жителів – не слухайте пропаганду від окупантів. Допоки наші Сили оборони б’ють виключно по ворогу, мета рашистів – будь-якими способами безжалісно захопити якомога більше землі», – зазначив мер.

Раніше повідомлялося, що Росія на річницю вторгнення, 24 лютого, може завдати удару по Україні чи посилити атаки на фронті. Проте Сили оборони готові до цього.

Також про те, чого чекати на річницю російського вторгнення в Україну, повідомив і голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.