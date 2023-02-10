Росія готується до затяжної війни – ISW

Кремль заявив про необхідність збільшити виробництво різних озброєнь

Російська Федерація продовжує вживати заходів, щоб поступово підготувати власний оборонно-промисловий комплекс до затяжної війни проти України. Разом з тим Москва приховує масштаби втрат та уникає ширшої економічної мобілізації. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що Путін 9 лютого провів засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив. Глава Кремля доручив агентству надати підтримку суб'єктам федерації у розвитку виробництва безпілотних авіаційних комплексів.

Того ж дня заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв відвідав танковий завод в Омській області. Він заявив, що країні необхідно збільшити виробництво різних озброєнь, зокрема сучасних танків. За його словами, це як відповідь на західну військову допомогу Україні.

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«Півтори тисячі танків достатньо для оснащення понад 15 танкових полків або бригад або близько 150 батальйонно-тактичних груп», – зазначають в ISW.

Експерти вважають, що росіянам необхідно швидко поповнити ці втрати в танках, щоб зберегти здатність вести великомасштабні механізовані маневрові бойові дії напередодні можливого збільшення темпів наступальних операцій на Донбасі.

«Зусилля Кремля поступово підготувати оборонно-промислову базу Росії до тривалої війни, уникаючи ширшої мобілізації російської економіки, продовжують бути несумісними з масштабами війни, яку російські військові ведуть в Україні, і масштабами втрат російської військової техніки», – додали в Інституті.

Раніше повідомлялося, що Росія підготувала для масштабного наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 РСЗВ радянських часів, таких як «Град» і «Смерч», 400 винищувачів та 300 вертольотів. Про це пише видання Foreign Policy.

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Українська влада ж заявляє, що на даний момент немає загрози повторення широкомасштабного російського наступу, однак такі ризики існують на Східному та Південному напрямках.

Тим часом російські війська почали черговий великий наступ у Луганській області.