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Росія готується до затяжної війни – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія готується до затяжної війни – ISW
фото ілюстративне

Кремль заявив про необхідність збільшити виробництво різних озброєнь

Російська Федерація продовжує вживати заходів, щоб поступово підготувати власний оборонно-промисловий комплекс до затяжної війни проти України. Разом з тим Москва приховує масштаби втрат та уникає ширшої економічної мобілізації. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW). 

Зазначається, що Путін 9 лютого провів засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив. Глава Кремля доручив агентству надати підтримку суб'єктам федерації у розвитку виробництва безпілотних авіаційних комплексів.

Того ж дня заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв відвідав танковий завод в Омській області. Він заявив, що країні необхідно збільшити виробництво різних озброєнь, зокрема сучасних танків. За його словами, це як відповідь на західну військову допомогу Україні.

«Півтори тисячі танків достатньо для оснащення понад 15 танкових полків або бригад або близько 150 батальйонно-тактичних груп», – зазначають в ISW.

Експерти вважають, що росіянам необхідно швидко поповнити ці втрати в танках, щоб зберегти здатність вести великомасштабні механізовані маневрові бойові дії напередодні можливого збільшення темпів наступальних операцій на Донбасі.

«Зусилля Кремля поступово підготувати оборонно-промислову базу Росії до тривалої війни, уникаючи ширшої мобілізації російської економіки, продовжують бути несумісними з масштабами війни, яку російські військові ведуть в Україні, і масштабами втрат російської військової техніки», – додали в Інституті.

Раніше повідомлялося, що Росія підготувала для масштабного наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 РСЗВ радянських часів, таких як «Град» і «Смерч», 400 винищувачів та 300 вертольотів. Про це пише видання Foreign Policy. 

Українська влада ж заявляє, що на даний момент немає загрози повторення широкомасштабного російського наступу, однак такі ризики існують на Східному та Південному напрямках.

Тим часом російські війська почали черговий великий наступ у Луганській області.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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