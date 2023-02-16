Окупаційна влада Криму заявляє про атаку українських безпілотників по Севастополю

Загарбники заявляють про збиття двох дронів

У тимчасово окупованому Криму місцева «влада» заявляє про атаку українських безпілотників. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

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«Знову атака укробезпілотників. Ситуація зараз: збиті 2 БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку. Зберігаємо спокій», – зазначає він.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються.

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Триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.