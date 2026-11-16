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«Росіяни підготувались до удару». Президент звернувся до українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Росіяни підготувались до удару». Президент звернувся до українців
Лідер України закликав громадян берегти себе
фото: скриншот з відео

«Зважайте на сигнали ракетної небезпеки»

Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі та протягом завтрашньої доби потрібно зважати на сигнали ракетної небезпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Обов’язково сьогодні ввечері, вночі та протягом завтрашньої доби, будь ласка, зважайте на сигнали ракетної небезпеки. Є інформація, що росіяни підготувались до удару», – йдеться у заяві.

Глава України закликав українців берегти себе. 

«І вони там, у Росії, повинні знати, що на кожне їхнє зло буде наша справедлива відповідь. Я дякую всім, хто з Україною!», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нових масованих ударів по Україні. На тлі цієї загрози російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, зосереджуючи удари на окремих регіонах протягом кількох діб. 

Теги: Володимир Зеленський війна

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