Трамп зробив заяву про Маска та обмеження Starlink для України

Трамп був впевнений, що обмеження вже знято

Президент США заявив, що може поговорити з мільярдером, якщо проблеми з доступом України до супутникового зв’язку не буде вирішено

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з обмеженнями Starlink для України та анонсував можливу розмову з генеральним директором SpaceX Ілоном Маском, якщо обмеження не були зняті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера журналістам.

«Я не розмовляв з Ілоном Маском. Можливо, мені доведеться це зробити, але я не розмовляв із ним. Якщо проблему не вирішили, я поговорю з ним. Я чув, що її вирішили», – заявив Трамп.

Водночас американський президент не підтвердив, що особисто обговорював із Маском обмеження супутникового зв’язку для України, як повідомляли ЗМІ

Starlink має важливе значення для українських військових, зокрема для зв’язку на фронті та роботи безпілотників. Обмеження швидкості з’єднання у військовій версії системи Starshield ускладнили використання частини українських ударних і перехоплювальних дронів.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців повідомило, що Трамп телефонував Маску та просив зняти обмеження на використання Starlink в Україні. За даними видання, після розмови система почала працювати стабільніше, однак українські посадовці зазначали, що повноцінну роботу ще не відновлено.