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ЗСУ провели підземну операцію на Куп'янському напрямку: Зеленський повідомив перші результати

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЗСУ провели підземну операцію на Куп'янському напрямку: Зеленський повідомив перші результати
Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати операції «Велес» на Куп'янському напрямку
скриншот з відео

Українські військові використали модернізовану тактику просування під землею, яку раніше застосовували російські окупанти

На Куп'янському напрямку українські військові проводять операцію «Велес», у межах якої здійснили підземне просування на понад 15 кілометрів. За попередніми результатами, знищено більш ніж сотню російських окупантів, ще понад 30 військовослужбовців РФ потрапили в полон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, операцію здійснює 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія». Про її перші результати та перебіг президенту доповіли Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

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«Важлива наша операція на Куп'янському напрямку. Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса доповіли про перші результати та хід операції «Велес», яку здійснює 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія». Вже знищено більше сотні російських окупантів, більше тридцяти взято в полон. Просування під землею – понад 15 кілометрів», – зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що раніше російські війська намагалися використовувати підземні газові комунікації для прихованого пересування через українські позиції та подальшого проведення штурмів.

Однак українські захисники змогли адаптувати цю тактику до власних потреб, суттєво вдосконаливши її. За словами Зеленського, українські військові зробили підземне просування більш продуманим і технологічним.

«Росіяни вже намагались використовувати підземні газові комунікації, щоб просуватись через наші позиції та переходити до штурмових дій. Українські воїни успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно більш продуманою і технологічною», – наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що головними завданнями операції залишаються збереження життя українських військовослужбовців, завдання втрат російським підрозділам та досягнення визначених цілей на Куп'янському напрямку.

«Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Куп'янському напрямку. Слава Україні!» – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 22 жовтня 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія» повідомив про проведення підземної контрнаступальної операції «Велес» на Куп'янському напрямку. Українські військові просунулися підземними комунікаціями на понад 15 км у тил російських військ.

Операцію здійснило угруповання Сил оборони під командуванням корпусу «Хартія». Українські підрозділи поєднали підземне просування з наступальними діями на поверхні та ударами безпілотників.

Завдяки цим діям українським захисникам вдалося перешкодити російським військам проникнути в тил Куп'янська. За повідомленням корпусу, під час операції в полон взяли понад 30 окупантів, а загальні втрати противника перевищили 100 осіб.

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Теги: війна Володимир Зеленський ЗСУ

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