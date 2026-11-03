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Кремль визначив очільника делегації на переговорах з Україною та США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кремль визначив очільника делегації на переговорах з Україною та США
Помічник Путіна Володимир Мединський залишається головним переговорником Росії на тристоронніх зустрічах з Україною та США
фото: АР

Російську делегацію на можливих переговорах в Абу-Дабі знову очолить Володимир Мединський

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський залишається головним переговорником від РФ на тристоронніх зустрічах за участю України та США. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком».

За словами Пєскова, наступний раунд переговорів може відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Російську делегацію очолюватиме Мединський, а до її складу також увійдуть представники військового керівництва РФ.

Москва планує зберегти на чолі переговорної групи посадовця, який раніше представляв російську сторону на зустрічах з українською делегацією у 2022 та 2025 роках.

Повернення Мединського до переговорного процесу викликає питання про характер майбутніх консультацій. Раніше українські посадовці неодноразово звертали увагу на його схильність переводити обговорення конкретних питань у тривалі історичні дискусії.

Зокрема, перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця розповідав, що під час переговорів у Стамбулі Мединський значну частину часу присвячував історичним екскурсам, які не стосувалися безпосередньо предмета зустрічей.

«Загалом ті стамбульські зустрічі були захаращені таким «аудіоспамом», коли з боку російської сторони неслося дуже багато лекцій, наративів», – зазначав Кислиця.

За словами дипломата, російський представник згадував турецькі та шведські війни, історичні конфлікти й інші події, тоді як українська делегація намагалася зосередитися на практичних питаннях.

«Турецькі, шведські війни, хто кому що там зробив… Мединський дуже багато часу приділяв всяким історичним екскурсам, і для нього це дуже важливо, хоча ми пам'ятаємо всі проблеми з його дисертаціями і плагіатами. Тому таке, чим би дитя не тішилося», – говорив Кислиця.

Він також пояснював, що українські переговорники заздалегідь домовилися не вступати в історичні суперечки. Натомість вони давали представникам РФ можливість висловитися, після чого повертали обговорення до конкретних питань порядку денного.

Президент України Володимир Зеленський також висловлював занепокоєння через участь Мединського у переговорах. В інтерв'ю Axios глава держави зазначав, що зміни у складі російської делегації можуть ускладнити переговорний процес і призвести до його затягування.

За словами Зеленського, Мединський, як і Путін, схильний обговорювати так звані історичні причини війни, тоді як українська сторона зацікавлена в досягненні конкретних домовленостей.

Водночас президент відзначав, що переговори між військовими представниками були більш результативними. Зокрема, сторони попередньо узгодили механізм моніторингу можливого припинення вогню за участю США із застосуванням безпілотників.

Варто зазначити, що під час попередніх консультацій у січні та на початку лютого 2026 року в Абу-Дабі російську сторону представляли переважно кадрові військові та співробітники спецслужб. Повернення Мединського до керівництва делегацією стало помітною зміною її складу.

Нагадаємо, 2 листопада спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив про підготовку нового раунду переговорів між Україною та Росією за американського посередництва. За його словами, зустрічі заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі та мають відбутися на робочому рівні.

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Теги: переговори війна росія США Україна

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