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У Рівному окупанти вдарили по складу одного з найбільших дистриб’юторів ліків в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Рівному окупанти вдарили по складу одного з найбільших дистриб’юторів ліків в Україні
Наслідки російської атаки на Рівненщину
фото: ДСНС Рівненщини

Росіяни поцілили в склад площею 2 370 кв. м

У Рівному російська терористична армія вдарила по складу одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні компанії «БаДМ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Економічну правду».

Зазначається, що росіяни поцілили в склад площею 2 370 кв. м, який у місті Рівне відкрили у 2012 році. Обійшлось без постраждалих.

Компанія «БаДМ» – це один із національних лідерів з оптової торгівлі та дистрибуції фармацевтичних товарів в Україні.

Окупанти не вперше атакують склад компанії. Раніше росіяни атакували склад «БаДМ» 14 вересня. Тоді повідомлялося, що від початку вересня це був вже четвертий атакований склад фармацевтичної продукції.

До того ж під час російської ракетно-дронової атаки в ніч на 6 грудня 2025 року був повністю знищений розподільчий центр «БаДМ» площею 43 тис. кв. м.

Зауважимо, що у серпні та вересні 2026 року в окремих регіонах України виникали перебої з наявністю деяких лікарських засобів. Водночас Міністерство охорони здоров’я заявило, що системного дефіциту ліків у країні наразі не зафіксовано.

До слова, у ніч проти 19 жовтня російські війська здійснили кілька хвиль балістичних ударів по Києву та Київській області, а також атакували інші регіони України понад двома сотнями безпілотників. Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури, щонайменше 550 тис. сімей залишилися без електропостачання. 

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Теги: війна Рівне ліки

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