У Рівному окупанти вдарили по складу одного з найбільших дистриб’юторів ліків в Україні
Росіяни поцілили в склад площею 2 370 кв. м
У Рівному російська терористична армія вдарила по складу одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні компанії «БаДМ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Економічну правду».
Зазначається, що росіяни поцілили в склад площею 2 370 кв. м, який у місті Рівне відкрили у 2012 році. Обійшлось без постраждалих.
Окупанти не вперше атакують склад компанії. Раніше росіяни атакували склад «БаДМ» 14 вересня. Тоді повідомлялося, що від початку вересня це був вже четвертий атакований склад фармацевтичної продукції.
До того ж під час російської ракетно-дронової атаки в ніч на 6 грудня 2025 року був повністю знищений розподільчий центр «БаДМ» площею 43 тис. кв. м.
Зауважимо, що у серпні та вересні 2026 року в окремих регіонах України виникали перебої з наявністю деяких лікарських засобів. Водночас Міністерство охорони здоров’я заявило, що системного дефіциту ліків у країні наразі не зафіксовано.
До слова, у ніч проти 19 жовтня російські війська здійснили кілька хвиль балістичних ударів по Києву та Київській області, а також атакували інші регіони України понад двома сотнями безпілотників. Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури, щонайменше 550 тис. сімей залишилися без електропостачання.
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