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ООН зафіксувала різке зростання кількості жертв серед цивільних в Україні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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ООН зафіксувала різке зростання кількості жертв серед цивільних в Україні
Російський удар по Прилуках забрав життя 22 людей
фото: ДСНС

У вересні кількість загиблих і поранених мирних жителів зросла на 85% порівняно з аналогічним періодом торік

У вересні 2026 року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні була на 85% більшою, ніж за аналогічний період торік. Водночас перші два тижні жовтня стали одними з найсмертоносніших для мирного населення за останні роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні.

За підтвердженими даними ООН, протягом вересня загинули щонайменше 328 цивільних осіб, ще 2105 дістали поранення. Для порівняння, у вересні 2025 року було зафіксовано 249 загиблих і 1068 поранених.

Жертви серед мирного населення були у 22 областях України та Києві. Найбільше постраждалих зафіксовано у столиці, Херсоні, Харкові, Сумах і Запоріжжі. Зокрема, у Києві цивільні гинули або зазнавали поранень протягом 22 із 30 днів вересня. Це найвищий показник за кількістю днів із постраждалими від початку повномасштабного вторгнення.

В ООН наголосили, що високий рівень втрат серед цивільного населення зберігся і в жовтні. Зокрема, під час російської атаки в ніч на 7 жовтня у Прилуках Чернігівської області загинули 22 людини, ще 45 були поранені. Також місія задокументувала атаки з великою кількістю жертв у Краматорську 8 жовтня, Запоріжжі 10 жовтня та Луцьку 14 жовтня.

«Перші два тижні жовтня були одними з найсмертоносніших для цивільних осіб за останні роки», – заявила голова Моніторингової місії ООН Даніель Белль. За її словами, лише за кілька днів російські удари спричинили численні жертви серед мирного населення Харкова, Запоріжжя, Краматорська та Києва.

Водночас ООН попереджає про додаткові загрози через посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру напередодні зими. Зокрема, 30 вересня російські удари пошкодили об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у трьох областях і Києві, спричинивши аварійні відключення.

Під час атаки 13–14 жовтня російські війська вдарили по низці енергетичних об'єктів, зокрема по трьох основних електростанціях столиці. За даними української влади, близько 600 тис. киян тимчасово залишилися без світла.

«Систематичні атаки на енергетичну та теплову інфраструктуру з наближенням зими неминуче завдадуть значних страждань цивільному населенню», – попередила Белль.

У місії також зазначили, що підтверджена статистика за вересень охоплює 18 загиблих і 44 поранених на окупованих Росією територіях України. Фактична кількість жертв може бути значно більшою через обмежений доступ до цих територій і складнощі з перевіркою інформації.

Нагадаємо, 12 жовтня 47 держав та Європейський Союз виступили зі спільною заявою в ООН, закликавши Росію негайно припинити війну, вивести війська з території України та зупинити обстріли мирного населення. Документ представив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Країни також засудили ядерний шантаж Кремля, військову підтримку Росії з боку Білорусі, Ірану та Північної Кореї й закликали Москву звільнити окуповану Запорізьку АЕС.

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Теги: ООН поранення смерть статистика війна

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