Нардеп Веніславський хоче відправити на поліграф деякі категорії чиновників: законопроєкт

Відправляти на поліграф нардеп Веніславський пропонує посадових осіб, аби перевірити їхню причетність у зв'язках з Росією

Член парламентського Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський 7 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 10322 про проведення дослідження із застосуванням поліграфа стосовно певних категорій посадових осіб органів державної влади України. Зокрема, робитимуть це для того, аби перевірити причетність посадових осіб у зв'язках з Росією. Про це йдеться в пояснювальній записці проєкту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, до переліку осіб, кого Веніславський пропонує перевірити на поліграфі входять:

1) народні депутати України;

2) прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, а також міністри, керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, їх перші заступники, заступники, державні секретарі міністерств, керівник Офісу президента України та його заступники;

3) генеральний прокурор, керівник Національної поліції, директор Державного бюро розслідувань, директор Бюро економічної безпеки України, директор Національного антикорупційного бюро України, голова Державної митної служби, голова Державної міграційної служби України, їх перші заступники, заступники;

4) головнокомандувач Збройних сил України, начальник Генерального штабу Збройних сил України; командувач об’єднаних сил Збройних сил України, командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних сил України, командувачі (начальників) органів військового управління, командири з’єднань, голова Служби безпеки України, керівники розвідувальних органів, начальник Управління державної охорони України, начальники обласних та міських військових адміністрацій, їхні перші заступники, заступники, а також посадові осіб цих органів, що мають військове звання вищого офіцерського складу;

5) судді Конституційного Суду України;

6) судді Верховного Суду;

7) члени Вищої ради правосуддя;

8) члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відправляти на поліграф посадових осіб нардеп Веніславський пропонує, аби перевірити їхню причетність в:

Будь ласка, читайте текст після реклами

агентурному зв’язку в спецслужбі Російської Федерації та/або Республіки Білорусь;

співпраці з представниками Російської Федерації та/або Республіки Білорусь у будь-якій іншій формі для забезпечення інтересів цієї держави та заподіяння шкоди Україні;

здійсненні колабораційної діяльності та/або пособництва Російській Федерації;

наявність громадянства Російської Федерації, громадянства (підданства) будь-якої іншої держави, або документа, виданого уповноваженими органами відповідної держави, про те, що об’єкт дослідження набуде її громадянства, якщо вийде з громадянства України;

розголошенні представникам Російської Федерації та/або Республіки Білорусь відомостей, які є конфіденційною, таємною або службовою інформацією; несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, інших складових сектору безпеки і оборони України, а також іншої інформації, що становить державну таємницю;

наявності зв’язку з особами, які засуджені за злочини проти основ національної безпеки України або яким у встановленому законом порядку повідомлено про підозру про вчинення таких злочинів.

Також Веніславський пропонує проводити подібне дослідження й до кандидатів на зайняття посад окрім тих осіб, що обираються шляхом виборів

Як зазначається у пояснювальній записці, «відмова кандидата на зайняття посади від проведення дослідження може бути підставою для відмови в розгляді його кандидатури, якщо це передбачено законом, яким встановлено порядок призначення на відповідну посаду».

Веніславський вважає, що прийняття цього закону «сприятиме комплектуванню усієї вертикалі органів виконавчої влади високопрофесійними, державницькими та доброчесними кадрами, запобіганню проникненню та перебуванню на відповідальних владних посадах агентів спецслужб Російської Федерації та осіб, які у будь-який інший спосіб можуть діяти в інтересах Росії та на шкоду Україні, чиї позиції та вчинки ідуть всупереч інтересам держави, становлять загрозу національній безпеці».

Зокрема, у пояснювальній записці зазначено, на реалізацію закону потрібно 5 млн грн, а вартість дослідження для однієї особи становить 4 тис. грн.