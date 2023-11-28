Хто став найвпливовішою людиною Європи: Politico назвало ім'я

Politico назвало переможця свого щорічного рейтингу найвпливовіших людей Європи

Колишній прем’єр-міністр Польщі та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск очолив рейтинг найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico.

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Його опозиційна партія перемогла на виборах у Польщі, що, як зазначає видання, показує силу «навіть у хибній системі популістів».

Яскравість Туска відзначається, мабуть, ніде так, як у Брюсселі, де його добре знають і люблять після того, як він був президентом Європейської ради з 2014 по 2019 рік.

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Рейтинг поділено на три категорії: «діячі» – люди, наділені офіційною владою, «збурювачі», які здатні змінити статус-кво, і «мрійники», які представляють ідеї, що керують європейською владою та політикою.

До відома, що Politico щороку публікує власний рейтинг найвпливовіших людей Європи. Окрім найвпливовішої людини на континенті, список розділений на три категорії – «діячі», «збурювачі» та «мрійники».

Найвпливовіші люди у категорії «діячі»

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президент Франції Еммануель Макрон

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Найвпливовіші люди у категорії «збурювачі»

Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна

Колишній Президент уряду Каталонії Карлес Пучдемон

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Депутат Європейського парламенту Манфред Вебер

Найвпливовіші люди у категорії «мрійники»

Президент України Володимир Зеленський

Російський політик Олексій Навальний

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола

Член Дойл Ерену (нижня палата парламенту Республіки Ірландія – «Главком») Мері Лу Макдональд

Нагадаємо, минулого року президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи, який оприлюднило видання Politico.

Раніше ми повідомляли, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи.