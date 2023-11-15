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Хто з нардепів отримав підозри за час повномасштабної війни: інфографіка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хто з нардепів отримав підозри за час повномасштабної війни: інфографіка
Народному депутату Олександру Дубінському повідомлено про підозру у державній зраді та участі у злочинній організації – йому загрожує до 15 років тюрми
фото з відкритих джерел

Волошин, Кива, Ковальов, Кузьмін, Рабінович, Пономарьов та Деркач уже достроково позбавлені депутатських мандатів

Усього за час повномасштабної війни 28 парламентаріям IX скликання було оголошено підозри у різних злочинах, підрахувало «Слово і діло». Серед останніх – народний депутат Олександр Дубінський, який отримав уже третю підозру за останні кілька місяців – цього разу у державній зраді – і проведе у СІЗО щонайменше наступні 60 днів

Хто з нардепів отримав підозри за час повномасштабної війни: інфографіка фото 1

Отже, у серпні Олександру Дубінському повідомили про підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон: за даними слідства, він вніс неправдиві відомості до офіційних документів, вказавши причиною виїзду за кордон супровід батька на лікування, проте насправді поїхав на відпочинок.

На початку листопада він отримав підозру в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. А напередодні Дубінському повідомили про підозру у державній зраді та створенні, керівництві злочинною групою: слідство вважає, що нардеп входив до складу злочинної організації, сформованої російським ГРУ, і займався поширенням фейків про вище політичне керівництво Україною.

Два місяці тому підозру в державній зраді отримав також Нестор Шуфрич. Правоохоронці заявили, що він виконував завдання російського агента та займався підривною діяльністю в інформаційній сфері. Шуфрич теж у СІЗО.

Раніше підозри у державній зраді оголосили Олегу Волошину, Іллі Киві, Олексію Ковальову (а також у пособництві агресору), Ренату Кузьміну, Вадиму Рабіновичу, Олександру Пономарьову, Андрію Деркачу (а також у незаконному збагаченні).

Кива, крім держзради, підозрюється у пропаганді війни, недостовірному декларуванні, посяганні на територіальну цілісність України та діях, спрямованих на повалення конституційного ладу.

Волошин, Кива, Ковальов, Кузьмін, Рабінович, Пономарьов та Деркач уже достроково позбавлені депутатських мандатів.

Десять народних депутатів під час війни отримали підозри у декларуванні недостовірної інформації: Михайло Волинець, Володимир Гевко, Артур Герасимов, Юрій Камельчук, Анна Колісник, Ірина Констанкевич, Наталія Королевська (позбавлена мандата), Максим Пашковський, Ольга Саладуха, Маргарита Шол.

Влітку Юрію Арістову повідомили про підозру у внесенні в офіційні документи свідомо недостовірних відомостей – під прикриттям відрядження він відпочивав на Мальдівах.

Роберту Горвату повідомили про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 гектарів, що завдало державі збитків на понад 123 млн гривень. Суд застосував до нардепа запобіжний захід у розмірі 26,84 млн гривень застави з покладанням ряду обов'язків.

Нардеп Анатолій Гунько підозрюється в отриманні $85 тис. неправомірної вигоди. Суд заарештував його із можливістю застави, днями депутата помітили у Верховній Раді.

Ярослав Дубневича правоохоронці підозрюють в організації заволодіння державним газом Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ на суму понад 2,1 млрд гривень та легалізації цих коштів. Депутата заочно заарештовано й оголошено в міжнародний розшук.

Нардеп Андрій Ніколаєнко перебуває під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у порушенні правил безпеки дорожнього руху: 3 листопада він на смерть збив дівчину на трасі на Житомирщині.

Сергія Алексєєва підозрюють у шахрайстві: депутат за версією слідства обманним шляхом заволодів $50 тис. громадянина Німеччини в обмін на нібито розв'язання питання про надання статусу біженця.

Дмитра Ісаєнка підозрюють у зловживанні службовим становищем, Людмилу Марченко – у зловживанні впливом.

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Теги: депутат слідство Наталія Королевська Нестор Шуфрич Артур Герасимов Ольга Саладуха Ярослав Дубневич Олександр Дубінський Анна Колісник Анатолій Гунько Андрій Ніколаєнко

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