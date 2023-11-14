Працював на Росію більше 10 років? Колега Дубінського пригадала показову історію

Незважаючи на прямі звинувачення у рублевізації української економіки, жодних питань до Дубінського тоді не виникло

Дубінський, в часи коли працював фінансовим журналістом. брав участь у кампанії із популяризації розрахунків у рублях в Україні, свідчить його колега

Народний депутат Олександр Дубінський, який отримав підозру в державній зраді за дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, працював проти нашої країни ще у 2010 році. Показову історію, яка підтверджує це, розповіла журналістка Катерина Венжик.

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Йдеться про активну кампанію із популяризації розрахунків у рублях в українській економіці у 2010 році: тоді з'являлися рублеві облігації, росбанки впроваджували в Україні рублеві кредити. Венжик у ті роки працювала в ОТП Банку, який очолював Дмитро Зінков, і мала доступ до певної внутрішньої інформації фінустанови.

«А вищеназваний агент (мова про Дубінського - ред.), разом з його колегою Олексієм Комахою, писали радісні статті, як це круто допоможе українській економіці і громадянам і взагалі, що звісно краще дешевий кредит в рублях, ніж дорогий в гривні. І взагалі гривня то якась така валюта... незрозуміла, і неясно чим підкріплена. Рубль точно надійніше», – згадує журналістка.

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Венжик додала, що очільника банку Зінкова від того «тіпало страшно» і він прямо сказав, що, за результатами розслідування, проведеного службою безпеки банку, це була спланована акція з рублевізації не тільки економіки, а й внутрішніх розрахунків домогосподарств. «Людей хочуть привчити рахувати в рублях, як в стабільній і надійній валюті, і максимально дискредитувати гривню. А як тільки ти припиняєш вірити у справжність національної валюти – ти припиняєш вірити і у справжність держави. І Саша (Дубінський - ред.), і Олексій (Комаха - ред.) отримують за це гроші з РФ, ми це довели», – йдеться в повідомленні.

Катерина Венжик згадує, що Зінков потім неодноразово повторював це, причому абсолютно відкрито і публічно. Він давав інтерв'ю, називав імена, дані від банківських спецслужб передавалися до СБУ, але ніякого результату не було.

«Звісно, добре, що абсолютно пряму, в лоб, роботу проти України помітили зараз. Шкода, що так довго», – зазначила журналістка.

Венжик також додала, що завданої шкоди могло б бути сильно менше.

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Нагадаємо, 13 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До цього працівники ДБР спільно з СБУ викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Підозру у державній зраді та участі в злочинній організації отримав чинний депутат Дубінський, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Його парламентському колезі – нині позбавленого мандату екснардепа Андрію Деркачу – також повідомлено про підозру в участі в злочинній організації.