Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Працював на Росію більше 10 років? Колега Дубінського пригадала показову історію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Працював на Росію більше 10 років? Колега Дубінського пригадала показову історію
Незважаючи на прямі звинувачення у рублевізації української економіки, жодних питань до Дубінського тоді не виникло 
фото з відкритих джерел

Дубінський, в часи коли працював фінансовим журналістом. брав участь у кампанії із популяризації розрахунків у рублях в Україні, свідчить його колега

Народний депутат Олександр Дубінський, який отримав підозру в державній зраді за дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, працював проти нашої країни ще у 2010 році. Показову історію, яка підтверджує це, розповіла журналістка Катерина Венжик.

Йдеться про активну кампанію із популяризації розрахунків у рублях в українській економіці у 2010 році: тоді з'являлися рублеві облігації, росбанки впроваджували в Україні рублеві кредити. Венжик у ті роки працювала в ОТП Банку, який очолював Дмитро Зінков, і мала доступ до певної внутрішньої інформації фінустанови.

«А вищеназваний агент (мова про Дубінського - ред.), разом з його колегою Олексієм Комахою, писали радісні статті, як це круто допоможе українській економіці і громадянам і взагалі, що звісно краще дешевий кредит в рублях, ніж дорогий в гривні. І взагалі гривня то якась така валюта... незрозуміла, і неясно чим підкріплена. Рубль точно надійніше», – згадує журналістка.

Венжик додала, що очільника банку Зінкова від того «тіпало страшно» і він прямо сказав, що, за результатами розслідування, проведеного службою безпеки банку, це була спланована акція з рублевізації не тільки економіки, а й внутрішніх розрахунків домогосподарств. «Людей хочуть привчити рахувати в рублях, як в стабільній і надійній валюті, і максимально дискредитувати гривню. А як тільки ти припиняєш вірити у справжність національної валюти – ти припиняєш вірити і у справжність держави. І Саша (Дубінський - ред.), і Олексій (Комаха - ред.) отримують за це гроші з РФ, ми це довели», – йдеться в повідомленні.

Катерина Венжик згадує, що Зінков потім неодноразово повторював це, причому абсолютно відкрито і публічно. Він давав інтерв'ю, називав імена, дані від банківських спецслужб передавалися до СБУ, але ніякого результату не було.

Працював на Росію більше 10 років? Колега Дубінського пригадала показову історію фото 1

«Звісно, добре, що абсолютно пряму, в лоб, роботу проти України помітили зараз. Шкода, що так довго», – зазначила журналістка.

Венжик також додала, що завданої шкоди могло б бути сильно менше.

Нагадаємо, 13 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До цього працівники ДБР спільно з СБУ викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Підозру у державній зраді та участі в злочинній організації отримав чинний депутат Дубінський, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Його парламентському колезі – нині позбавленого мандату екснардепа Андрію Деркачу – також повідомлено про підозру в участі в злочинній організації.

Читайте також: Операція «Буратіно». Чому арешт Дубінського – це вибачення перед Байденом
Теги: рублі Олександр Дубінський гривня гроші депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи підуть російські гроші на відбудову України?
Передача російських грошей Україні. Що робитиме Євросоюз?
31 жовтня, 16:27
Народному депутату Олександру Дубінському повідомлено про підозру у державній зраді та участі у злочинній організації. Політику загрожує до 15 років тюрми
Операція «Буратіно». Чому арешт Дубінського – це вибачення перед Байденом Війна і вибори
Вчора, 22:30
Марʼяна Безугла розлютила нардепів від партії «Європейська Солідарність»
«Європейська Солідарність» вимагає відкликати Безуглу з комітету нацбезпеки і оборони
24 жовтня, 11:21
Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у парламенті
Рада пропонує скасувати безоплатні медичні послуги для нардепів
25 жовтня, 16:48
В Україні запустили безкоштовну платформу для вивчення англійської
Грошова допомога для вивчення англійської. Федоров анонсував новий проєкт
8 листопада, 17:48
Історія була обов’язковим предметом у 2022 році, а у 2023-му її зробили предметом на вибір
Верховна Рада повернула історію України до обов'язкових предметів мультитесту
8 листопада, 17:26
Банки Казахстану вимагатимуть від росіян додаткові документи
Казахстан вирішив обмежити росіянам «картковий туризм»
27 жовтня, 08:33
Міністр оборони Німеччини змалював не надто оптимістичний сценарій для Європи
Міністр оборони Німеччини закликав Європу готуватися до війни
30 жовтня, 09:32
Україна використовує сім методик, які дають змогу визначати шкоду та збитки, завдані землі, повітрю, водним ресурсам, природно-заповідному фонду
Російська війна завдала непоправних збитків довкіллю України. Сума вражає
Вчора, 13:37

Економіка

Працював на Росію більше 10 років? Колега Дубінського пригадала показову історію
Працював на Росію більше 10 років? Колега Дубінського пригадала показову історію
Підвищення тарифів на передачу електроенергії під час війни – несистемна стратегія, яка призведе до економічних втрат – експерт
Підвищення тарифів на передачу електроенергії під час війни – несистемна стратегія, яка призведе до економічних втрат – експерт
Нацбанк оновить дизайн монет номіналом в 1 та 2 гривні
Нацбанк оновить дизайн монет номіналом в 1 та 2 гривні
Аудитори знайшли у Мін’юсті порушень на 3,5 млрд грн
Аудитори знайшли у Мін’юсті порушень на 3,5 млрд грн
Україна вперше в історії увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу
Україна вперше в історії увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу
Ліквідація боргових проблем на енергоринку важлива для майбутніх проєктів зеленої енергетики – інвестор
Ліквідація боргових проблем на енергоринку важлива для майбутніх проєктів зеленої енергетики – інвестор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву
19K
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
13K
Фаріон зібралася писати заяву в СБУ через студента із Криму
9642
Що відбувається із Чорноморським флотом РФ
8036
Звідки взялася «третя платіжка» за газ? Що повинен знати споживач
7590
Ізраїлю терміново потрібні представники однієї професії

Новини

Понад пів сотні ворожих атак на Донбасі: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:13
Дощі та холодний вітер: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:10
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Вчора, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Вчора, 05:51

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту